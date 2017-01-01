Генпрокурор звинуватив Ситника в незаконній діяльності ФБР на території України

«А хто дозволив операцію іноземної спецслужби на території України?», запитує Луценко

Генеральний прокурор звинуватив главу НАБУ Артема Ситника у незаконній діяльності ФБР США на території України. Так він прокоментував заяву Ситника, в якій йшлось про те, що Національне антикорупційне бюро України співпрацювало з представниками Федерального бюро розслідувань США щодо корупції в Міграційній службі України та незаконного



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Юрій Луценко

«А хто дозволив операцію іноземної спецслужби на території України?», запитує Луценко

Генеральний прокурор звинуватив главу НАБУ Артема Ситника у незаконній діяльності ФБР США на території України.

Так він прокоментував заяву Ситника, в якій йшлось про те, що Національне антикорупційне бюро України співпрацювало з представниками Федерального бюро розслідувань США щодо корупції в Міграційній службі України та незаконного видобутку бурштину.

«Артем Ситник у вашому ефірі сказав, що це була спільна операція НАБУ і ФБР. Якщо він це заявив, то виникає взагалі питання – «а хто дозволив операцію іноземної спецслужби на території України». Мені відомо, що на територію України були лише раз запрошені працівники ФБР після вбивства Павла Шеремета. Спільна операція, як він формулює, є незаконною без відповідних процедур. Я розумію бажання Ситника прикрити свої величезні проблеми, але прикривати їх іноземними партнерами», - сказав Луценко в ефірі «Тсн».

При цьому генпрокурор заявив, що парламенту слід готувати законодавчі зміни до закону про Бюро.

«Саме цим мав би зайнятися профільний комітет парламенту замість того, щоб демагогічно кричати на площі. Саме цим Єгор Соболєв мав би зайнятися, якби він хотів дійсно боротися з корупцією», - констатував він.

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Водночас Ситник спростував наявність у агента Катерини елітної нерухомості та авто.

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ. Йдеться про передачу 15 тисяч доларів Діні Пімаховій, першій заступниці голови Державної міграційної служби. У ДМС заявили, що «впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності».

У НАБУ дії СБУ та ГПУ назвали «диверсією». Згідно з повідомленням, її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, нібито використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) «не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро».

Про подробиці справи читайте в матеріалі «Главкома» «Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу»