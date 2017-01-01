Ситник спростовує наявність у «агента Катерини» елітної нерухомості та авто

Керівник НАБУ зазначив, що не розкриватиме данні по агента, бо це ризиковано

Керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростовує інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в «агента Катерини», яка викрила посадовців у «бурштиновій справі». Про це Артем Ситник заявив сьогодні на брифінгу в Києві. [READ_MORE] «Це не відповідає дійсності. Те майно не



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Керівник НАБУ Артем Ситник Фото: DT.UA

Керівник НАБУ зазначив, що не розкриватиме данні по агента, бо це ризиковано

Керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростовує інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в «агента Катерини», яка викрила посадовців у «бурштиновій справі». Про це Артем Ситник заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Це не відповідає дійсності. Те майно не їй належить, а належить навіть не близьким родичам, а іншим особам», - сказав Ситник.

При цьому він зазначив, що не розкриватиме данні по неї «бо це ризиковано з урахуванням того, що нею було зроблено в рамках розслідування попередньої справи (бурштинової – ред.)».

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ. Йдеться про передачу 15 тисяч доларів Діні Пімаховій, першій заступниці голови Державної міграційної служби. У ДМС заявили, що «впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності».

У НАБУ дії СБУ та ГПУ назвали «диверсією». Згідно з повідомленням, її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, нібито використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) «не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро».

Про подробиці справи читайте в матеріалі «Главкома» «Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу»