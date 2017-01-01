Під час обшуку у «агента Катерини» виявили три будинки в Конча-Заспі та три елітні автівки - ЗМІ

У жінки знайшли будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati

Співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati. Про це ТСН повідомили власні джерела в правоохоронних органах. «Вона проходить у справі ДМС як консультант, оскільки має



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У жінки знайшли будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati

Співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati. Про це ТСН повідомили власні джерела в правоохоронних органах.

«Вона проходить у справі ДМС як консультант, оскільки має досвід роботи під прикриттям», - зазначило джерело.

Як пояснили співрозмовники, жінка була ідентифікована правоохоронцями ще в липні.

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ. Йдеться про передачу 15 тисяч доларів Діні Пімаховій, першій заступниці голови Державної міграційної служби. У ДМС заявили, що «впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності».

У НАБУ дії СБУ та ГПУ назвали «диверсією». Згідно з повідомленням, її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, нібито використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) «не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро».