Держсекретар США Помпео зустрівся з предстоятелем помісної УПЦ



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Митрополит Епіфаній з Держсекретарем Майком Помпео у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі Фото: facebook.com/epifaniy

За словами Епіфанія, у спілкуванні з Помпео він закцентував увагу на становленні та розвитку Православної Церкви України, взаємодії з суспільством, державою та розширенні міжнародних зв’язків

Предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній зустрівся з Державним секретарем США Майком Помпео у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в центрі Києва.

«Приємно зустрітися знову з Державним секретарем США Майклом Річардом Помпео вже в Україні, в серці нашої столиці та адміністративному центрі Православної Церкви України – Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі», - написав митрополит Епіфаній у Facebook.

За словами Епіфанія, у спілкуванні з Держсекретарем він закцентував увагу на становленні та розвитку Православної Церкви України, взаємодії з суспільством, державою та розширенні міжнародних зв’язків, а також особливо наголосив на питанні переслідування і систематичного обмеження прав духовенства і громад Православної Церкви України на територіях тимчасово окупованого Криму та Донбасу.

«Вдячний американській стороні за тверду і надійну підтримку України як у контексті протидії зовнішнім викликам, з якими продовжує стикатися наша держава, так і на шляху державотворення та демократичних реформ», - резюмував предстоятель Української православної церкви.

Як повідомляв Главком, Майк Помпео у четвер, 30 січня, прибув з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.

Крім цього, секретар візьме участь в церемонії покладання вінків до Стіни пам’яті в Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі, і зустрінеться з представниками релігійного і громадянського суспільства.

У повідомленні наголошується, що держсекретар також планує відвідати Лондон (Велика Британія), Мінськ (Білорусь), Нур-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.

Як повідомлялось, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.