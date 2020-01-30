Помпео розповів, про що говоритиме з Зеленським



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Держдеп США підтвердив візит Помпео в Україну 30 січня

Візит Помпео в Україну був відкладений через загострення на Близькому Сході

Держсекретар США Майк Помпео проведе в Україні зустріч з президентом Володимиром Зеленським щодо питань європейської безпеки.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє пресслужба Держдепартаменту.

Він нагадав, що його візит в Україну був відкладений через загострення на Близькому Сході.

«Ми відправимося і проведемо гарну бесіду в Україні з командою і з президентом Зеленським по ряду важливих питань європейської безпеки», - сказав Помпео.

Відповідаючи на питання про його послання співробітникам посольства США в Україні, держсекретар заявив, що цінує кожного дипломата і відзначив «важливі зусилля, які Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть докладати разом у боротьбі з корупцією в цій країні і забезпечувати підтримку, яка необхідна українському народу для його свободи і незалежності».

Нагадаємо, Держдеп США підтвердив візит Помпео в Україну 30 січня. Держсекретар прибуде в Київ, де у нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а також главами зовнішньополітичного та оборонного відомств країни.

Крім цього, секретар візьме участь в церемонії покладання вінків до Стіни пам’яті в Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі, і зустрінеться з представниками релігійного і громадянського суспільства.

У повідомленні наголошується, що держсекретар також планує відвідати Лондон (Велика Британія), Мінськ (Білорусь), Нур-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.

Як повідомлялось, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.