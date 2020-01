Держсекретар США Помпео прибув до Києва

Майк Помпео прибув з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України

Державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

«Україна вітає доброго друга з США. Майк Помпео багато чого зробив особисто, щоб підтримати нас у важкі часи російської агресії», - написав він у своєму Twitter.

#Ukraine welcomes a great friend from #USA. @SecPompeo did personally a lot to support us in difficult times of #Russia’s aggression. We look forward to his fruitful work in #Kyiv, where he’ll meet President @ZelenskyyUa, ForMin @VPrystaiko, DefMin @AndriyZagorodn3 pic.twitter.com/wi4Fln6t88