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    Держсекретар США Помпео прибув до Києва

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    Держсекретар США Помпео прибув до Києва - Держсекретар США Помпео прибув до Києва
    Держсекретар США Помпео прибув до Києва
    Фото: Єгор Божок / Twitter

    Майк Помпео прибув з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України

    Державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва.

    Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

    «Україна вітає доброго друга з США. Майк Помпео багато чого зробив особисто, щоб підтримати нас у важкі часи російської агресії», - написав він у своєму Twitter.

    Як повідомляв ГлавкомМайк Помпео у четвер, 30 січня, прибуває з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.

    Крім цього, секретар візьме участь в церемонії покладання вінків до Стіни пам’яті   в Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі, і зустрінеться з представниками релігійного і громадянського суспільства.

    У повідомленні наголошується, що держсекретар також планує відвідати Лондон (Велика Британія), Мінськ (Білорусь), Нур-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.

    Як повідомлялось, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

    США Україна Twitter Майк Помпео
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