Помпео обговорив із Зеленським перенесення свого візиту в Україну
Розмова відбулася 6 січня
Держсекретар США Майк Помпео 6 січня провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.
Зазначається, що було обговорено перенесення поїздки Помпео в Україну. Крім того, говорили про ситуацію на Близькому Сході.
«Держсекретар подякував за засудження Україною нападу на американське посольство в Багдаді. Помпео ще раз підтвердив сильну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності та підкреслив довготермінове стратегічне партнерство», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова прийняти державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео і сподівається найближчим часом узгодити нову дату візиту.
Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.
Пізніше в Держдепартаменті підтвердили інформацію про те, що Майк Помео відвідає Україну. Його візит був запланований на 3 і 4 січня.
Згодом стало відомо, що візит Майка Помео перенесено.
У Держдепартаменті США пояснили, що перенесення зарубіжного туру держсекретаря Майка Помпео пов’язане з атакою на американське посольство в Іраку.