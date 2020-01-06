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    Помпео обговорив із Зеленським перенесення свого візиту в Україну

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    Держсекретар США Майк Помпео ухвалив рішення відкласти візит в Україну, який був запланований на 3 і 4 січня - Помпео обговорив із Зеленським перенесення свого візиту в Україну
    Держсекретар США Майк Помпео ухвалив рішення відкласти візит в Україну, який був запланований на 3 і 4 січня

    Розмова відбулася 6 січня

    Держсекретар США Майк Помпео 6 січня провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

    Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

    Зазначається, що було обговорено перенесення поїздки Помпео в Україну. Крім того, говорили про ситуацію на Близькому Сході.

    «Держсекретар подякував за засудження Україною нападу на американське посольство в Багдаді. Помпео ще раз підтвердив сильну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності та підкреслив довготермінове стратегічне партнерство», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова прийняти державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео і сподівається найближчим часом узгодити нову дату візиту.

    Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

    Пізніше в Держдепартаменті підтвердили інформацію про те, що Майк Помео відвідає Україну. Його візит був запланований на 3 і 4 січня.

    Згодом стало відомо, що візит Майка Помео перенесено.

    У Держдепартаменті США пояснили, що перенесення зарубіжного туру держсекретаря Майка Помпео пов’язане з атакою на американське посольство в Іраку.

    США посольство Володимир Зеленський Україна Майк Помпео
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