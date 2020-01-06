Помпео обговорив із Зеленським перенесення свого візиту в Україну



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Держсекретар США Майк Помпео ухвалив рішення відкласти візит в Україну, який був запланований на 3 і 4 січня

Розмова відбулася 6 січня

Держсекретар США Майк Помпео 6 січня провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

Зазначається, що було обговорено перенесення поїздки Помпео в Україну. Крім того, говорили про ситуацію на Близькому Сході.

«Держсекретар подякував за засудження Україною нападу на американське посольство в Багдаді. Помпео ще раз підтвердив сильну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності та підкреслив довготермінове стратегічне партнерство», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова прийняти державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео і сподівається найближчим часом узгодити нову дату візиту.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

Пізніше в Держдепартаменті підтвердили інформацію про те, що Майк Помео відвідає Україну. Його візит був запланований на 3 і 4 січня.

Згодом стало відомо, що візит Майка Помео перенесено.

У Держдепартаменті США пояснили, що перенесення зарубіжного туру держсекретаря Майка Помпео пов’язане з атакою на американське посольство в Іраку.