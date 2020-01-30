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    Політика

    Добре бути в Києві: Помпео пояснив, навіщо він прилетів до України

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    Державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва - Добре бути в Києві: Помпео пояснив, навіщо він прилетів до України
    Державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва
    Фото: Майк Помпео / Twitter

    Помпео заявив, що підтримка США для України залишається незмінною

    Держсекретар США прибув до Києва, щоб розібратися із стратегічним партнерством наших країн

    Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

    Раніше повідомлялося, що державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва.

    «Добре бути в Києві сьогодні. Підтримка США для України залишається незмінною, і я збираюся наголосити на цьому під час зустрічей з лідерами української влади для обговорення шляхів, якими ми можемо покращити наше стратегічне партнерство та посилити позиції України як вільної та демократичної держави», – написав Помпео.

    31 січня має відбутися зустріч Помпео з президентом України Володимиром Зеленським.

    Як повідомляв ГлавкомМайк Помпео у четвер, 30 січня, прибуває з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.

    Крім цього, секретар візьме участь в церемонії покладання вінків до Стіни пам’яті   в Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі, і зустрінеться з представниками релігійного і громадянського суспільства.

    У повідомленні наголошується, що держсекретар також планує відвідати Лондон (Велика Британія), Мінськ (Білорусь), Нур-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.

    Як повідомлялось, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

    Київ США Майк Помпео
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