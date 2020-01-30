Добре бути в Києві: Помпео пояснив, навіщо він прилетів до України
Помпео заявив, що підтримка США для України залишається незмінною
Держсекретар США прибув до Києва, щоб розібратися із стратегічним партнерством наших країн
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
Раніше повідомлялося, що державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва.
«Добре бути в Києві сьогодні. Підтримка США для України залишається незмінною, і я збираюся наголосити на цьому під час зустрічей з лідерами української влади для обговорення шляхів, якими ми можемо покращити наше стратегічне партнерство та посилити позиції України як вільної та демократичної держави», – написав Помпео.
Good to be in Kyiv today. U.S. support for #Ukraine is unwavering, and I'm intent on underscoring this as I meet with Ukrainian government leaders to discuss ways we can advance our strategic partnership and reinforce Ukraine's position as a free and democratic state. pic.twitter.com/hbvy1v83x8— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 30, 2020
31 січня має відбутися зустріч Помпео з президентом України Володимиром Зеленським.
Як повідомляв Главком, Майк Помпео у четвер, 30 січня, прибуває з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.
Крім цього, секретар візьме участь в церемонії покладання вінків до Стіни пам’яті в Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі, і зустрінеться з представниками релігійного і громадянського суспільства.
У повідомленні наголошується, що держсекретар також планує відвідати Лондон (Велика Британія), Мінськ (Білорусь), Нур-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.
Як повідомлялось, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.