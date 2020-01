Добре бути в Києві: Помпео пояснив, навіщо він прилетів до України

Помпео заявив, що підтримка США для України залишається незмінною

Держсекретар США прибув до Києва, щоб розібратися із стратегічним партнерством наших країн

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва.

«Добре бути в Києві сьогодні. Підтримка США для України залишається незмінною, і я збираюся наголосити на цьому під час зустрічей з лідерами української влади для обговорення шляхів, якими ми можемо покращити наше стратегічне партнерство та посилити позиції України як вільної та демократичної держави», – написав Помпео.

Good to be in Kyiv today. U.S. support for #Ukraine is unwavering, and I'm intent on underscoring this as I meet with Ukrainian government leaders to discuss ways we can advance our strategic partnership and reinforce Ukraine's position as a free and democratic state. pic.twitter.com/hbvy1v83x8