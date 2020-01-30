Добре бути в Києві: Помпео пояснив, навіщо він прилетів до України



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Державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва Фото: Майк Помпео / Twitter

Помпео заявив, що підтримка США для України залишається незмінною

Держсекретар США прибув до Києва, щоб розібратися із стратегічним партнерством наших країн

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва.

«Добре бути в Києві сьогодні. Підтримка США для України залишається незмінною, і я збираюся наголосити на цьому під час зустрічей з лідерами української влади для обговорення шляхів, якими ми можемо покращити наше стратегічне партнерство та посилити позиції України як вільної та демократичної держави», – написав Помпео.

Good to be in Kyiv today. U.S. support for #Ukraine is unwavering, and I'm intent on underscoring this as I meet with Ukrainian government leaders to discuss ways we can advance our strategic partnership and reinforce Ukraine's position as a free and democratic state. pic.twitter.com/hbvy1v83x8 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 30, 2020

31 січня має відбутися зустріч Помпео з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляв Главком, Майк Помпео у четвер, 30 січня, прибуває з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.

Крім цього, секретар візьме участь в церемонії покладання вінків до Стіни пам’яті в Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі, і зустрінеться з представниками релігійного і громадянського суспільства.

У повідомленні наголошується, що держсекретар також планує відвідати Лондон (Велика Британія), Мінськ (Білорусь), Нур-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.

Як повідомлялось, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.