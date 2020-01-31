Помпео в Україні: про що держсекретар США говорив з Пристайком



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Головну увагу під час зустрічі Майк Помпео і Вадим Пристайко приділилискоординованим діям США та України на міжнародній арені

Помпео знову наголосив на незмінній підтримці України в протидії російській агресії та відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності України

Держсекретар Сполучених Шатів Майк Помпео і глава МЗС України Вадим Пристайко обговорили розвиток військової та економічної співпраці між країнами.

Розмова Пристайка та Помпео була дуже конструктивною, про це написала речниця українського МЗС Катерина Зеленко на своїй твітер-сторінці.

Держсекретар США та глава МЗС України зустрілися у Києві 22 січня.

«Колеги обговорили: подальше поглиблення стратегічного партнерства США-Україна, розвиток військового і економічного співробітництва, посилення двопартійної підтримки України», – повідомила вона.

Зеленко також додала, що Помпео знову наголосив на незмінній підтримці України в протидії російській агресії та відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності України. Держсекретар США також заявив про підтримку оборонних можливостей України.

За словами Помео, підтвердження цьому – запровадження Сполученими Штатами 29 січня пакету додаткових санкцій, які стосуються дій окремих фізичних осіб та компаній в Криму.

«Поряд із цим американська сторона особливий наголос зробила на важливості збереження високої динаміки та результативності реформ в Україні», – йдеться у повідомленні.

Головну увагу під час зустрічі приділили скоординованим діям США та України на міжнародній арені, повідомили у пресслужбі МЗС України.

«У цьому контексті Пристайко висловив глибоку вдячність Адміністрації та Конгресу США за системну підтримку і розширення практичної допомоги Україні. Він підкреслив, що Україна є партнером США у справі підтримання міжнародної безпеки та зацікавлена в залученні стратегічних американських інвестицій у військово-технічній, енергетичній та інших галузях», – повідомляють в МЗС.

Помпео у Києві має ще заплановані зустрічі з:

Президентом України Володимиром Зеленським;

Міністром оборони України Андрієм Загороднюком;

Предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм;

Із колективом посольства США в Україні.

A very constructive meeting between FM @VPrystaiko & @SecPompeo in #Kyiv. The counterparts discussed:

further deepening of the U.S. - Ukraine Strategic Partnership;

advancing military and economic cooperation;

strengthening bipartisan U.S. support to #Ukraine pic.twitter.com/nK1NwK2fSf — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) January 31, 2020

Зазначимо, Майк Помпео повинен був відвідати Україну раніше – 3 січня. Але 1 січня 2020 його поїздку перенесли через необхідність бути у Вашингтоні та реагувати на ситуацію в Іраку (якраз тоді стався напад на посольство США).

Як повідомляв Главком, Майк Помпео у четвер, 30 січня, прибув з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.

Крім цього, секретар візьме участь в церемонії покладання вінків до Стіни пам’яті в Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі, і зустрінеться з представниками релігійного і громадянського суспільства.

У повідомленні наголошується, що держсекретар також планує відвідати Лондон (Велика Британія), Мінськ (Білорусь), Нур-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.

Як повідомлялось, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.