Держсекретар США зустрівся з новим прем’єром Пакистану



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В фокусі уваги - ситуація в Афганістані і допомога від МВФ

Майк Помпео провів в Ісламабаді зустріч із Імраном Ханом, метою якої є спроба перезапуску американсько-пакистанських відносин, які загострилися на фоні протиріч щодо війни в сусідньому Афганістані.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Прем’єр-міністр Пакистану заявив про те, що оптимістично налаштований щодо нормалізації взаємин. Зі свого боку очільник Державного департаменту заявив про те, що нова людина на посаді очільника уряду є гарною нагодою для перезавантаження відносин.

Окрім Майка Помпео в Ісламабаді перебуває також керівник Об’єднаного комітету начальника штабів США Джозеф Данфорд. За його словами, нова стратегія адміністрації Дональда Трампа щодо Афганістану чітко передбачає роль для Пакистану через сприяння діалогу і мирній угоді між Кабулом і повстанцями.

До цього Вашингтон неодноразово звинувачував Ісламабад в прикриванні діяльності Талібану на своїй території і недостатній боротьбі із бійцями цього руху.

Разом із переговорами щодо ситуації в Афганістані і ролі Пакистану там сторони обговорили питання можливої співпраці Ісламабаду із МВФ на фоні кризи в пакистанській економіці. Раніше Майк Помпео виключив можливість надання Пакистану допомоги від МВФ для виплати боргів перед Китаєм.