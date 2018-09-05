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    Держсекретар США зустрівся з новим прем’єром Пакистану

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    Держсекретар США зустрівся з новим прем’єром Пакистану

    В фокусі уваги - ситуація в Афганістані і допомога від МВФ

    Майк Помпео провів в Ісламабаді зустріч із Імраном Ханом, метою якої є спроба перезапуску американсько-пакистанських відносин, які загострилися на фоні протиріч щодо війни в сусідньому Афганістані.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Прем’єр-міністр Пакистану заявив про те, що оптимістично налаштований щодо нормалізації взаємин. Зі свого боку очільник Державного департаменту заявив про те, що нова людина на посаді очільника уряду є гарною нагодою для перезавантаження відносин.

    Окрім Майка Помпео в Ісламабаді перебуває також керівник Об’єднаного комітету начальника штабів США Джозеф Данфорд. За його словами, нова стратегія адміністрації Дональда Трампа щодо Афганістану чітко передбачає роль для Пакистану через сприяння діалогу і мирній угоді між Кабулом і повстанцями.

    До цього Вашингтон неодноразово звинувачував Ісламабад в прикриванні діяльності Талібану на своїй території і недостатній боротьбі із бійцями цього руху.

    Разом із переговорами щодо ситуації в Афганістані і ролі Пакистану там сторони обговорили питання можливої співпраці Ісламабаду із МВФ на фоні кризи в пакистанській економіці. Раніше Майк Помпео виключив можливість надання Пакистану допомоги від МВФ для виплати боргів перед Китаєм.

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