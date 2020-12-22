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    Держстат порахував померлих від Covid-19 за десять місяців

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    Загалом в Україні від різних хвороб померли&nbsp;485 734 особи - Держстат порахував померлих від Covid-19 за десять місяців
    Загалом в Україні від різних хвороб померли 485 734 особи

    Від коронавірусу в Україні за січень-жовтень померли понад 8,3 тис. людей

    В Україні за січень-жовтень 2020 року від коронавірусу померли 8 350 людей. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

    Зазначається, що у 7 954 осіб вірус був ідентифікований, у 396 – неідентифікований.

    Загалом, в Україні за вказаний період померли 485 734 особи.

    • від ішемічної хвороби серця – 225 928 осіб;
    • від цереброваскулярних хвороб (інсультів) – 62 753 особи;
    • від злоякісних новоутворень – 64 556 осіб;
    • від хвороб органів травлення – 19 557 осіб;
    • від грипу і пневмонії – 6 818 осіб;
    • від хвороб нервової системи – 3 580 осіб;
    • від захворювань, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, – 2 456 осіб;
    • від туберкульозу – 2 441 особа;
    • від хвороб сечостатевої системи – 2 203 особи;
    • від цукрового діабету – 1 728 осіб.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8 513 людей. Померло 232, одужало – 14 020 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 979 506 осіб; одужало – 600 288 осіб, летальних випадків – 16 897, проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.

    Теги: Держстат статистика смерть хвороби вірус коронавірус
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