Держстат порахував померлих від Covid-19 за десять місяців

Загалом в Україні від різних хвороб померли 485 734 особи

Від коронавірусу в Україні за січень-жовтень померли понад 8,3 тис. людей

В Україні за січень-жовтень 2020 року від коронавірусу померли 8 350 людей. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зазначається, що у 7 954 осіб вірус був ідентифікований, у 396 – неідентифікований.

Загалом, в Україні за вказаний період померли 485 734 особи.

від ішемічної хвороби серця – 225 928 осіб;

від цереброваскулярних хвороб (інсультів) – 62 753 особи;

від злоякісних новоутворень – 64 556 осіб;

від хвороб органів травлення – 19 557 осіб;

від грипу і пневмонії – 6 818 осіб;

від хвороб нервової системи – 3 580 осіб;

від захворювань, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, – 2 456 осіб;

від туберкульозу – 2 441 особа;

від хвороб сечостатевої системи – 2 203 особи;

від цукрового діабету – 1 728 осіб.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8 513 людей. Померло 232, одужало – 14 020 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 979 506 осіб; одужало – 600 288 осіб, летальних випадків – 16 897, проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.