Боротьба з Covid-19: Київрада ухвалила важливі фінансові рішення

Київрада спрямувала зекономлені понад 400 млн грн на лікування хворих на коронавірус

Київська міська рада спрямувала зекономлені 422 мільйони гривень бюджету 2020 року на лікування хворих на Covid-19 та ухвалила рішення про збільшення доплати до зарплатні медиків вторинної ланки медзакладів із січня 2021 року. Таке рішення підтримали 115 депутатів.

Так, внесені зміни до програми «Здоров'я киян» на 2020-2022 роки. Програму доповнили новим пунктом «Закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування пацієнтів з гострим респіраторним захворюванням Covid-19» та виділили на ці потреби 422 мільйони гривень. Ці кошти спрямують у всі лікувально-профілактичні заклади, де сьогодні надають медичну допомогу хворим на коронавірус. Гроші мають бути використані до кінця цього року.

Як зауважила директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, ці фінансові ресурси були вивільнені за рахунок зекономлених коштів при проведенні торгів і повернутого ПДВ.

«У 2020 році ми вже виділили загалом 417 млн грн із резервного фонду та бюджету столиці на боротьбу з коронавірусом. Ці кошти спрямували на придбання лікарських засобів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, закупівлю ПЛР та ІФА-тестів, кисневих концентраторів, на капітальний ремонт систем киснепостачання. Сьогодні ми виділили додаткових 422 мільйони гривень. У сумі маємо 839 млн гривень на порятунок життя і здоров'я киян», – сказав мер Києва Віталій Кличко та подякував депутатам за підтримку такого важливого рішення для надання необхідної медичної допомоги і порятунку киян, хворих на коронавірус.

Також депутати збільшили видатки на безповоротну фінансову допомогу медикам комунальних медзакладів вторинної ланки на 2021 рік. Так, із січня наступного року щомісяця додатково до своєї зарплатні столичні лікарі будуть отримувати 5 тисяч гривень, медсестри – 4 тисячі, молодший медперсонал – 2 тисячі гривень.

Відповідні зміни внесли до програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки. Фінансову допомогу отримуватимуть близько 30 тисяч медичних працівників столиці. На це Київ виділить наступного року 1,6 млрд грн.