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    В українській армії за добу коронавірус виявили у понад 100 військовослужбовців

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    Наразі у ЗСІ хворіє 2781 особа - В українській армії за добу коронавірус виявили у понад 100 військовослужбовців
    Наразі у ЗСІ хворіє 2781 особа

    Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 10 284 особи

    У Збройних силах України станом на ранок 22 грудня на коронавірус хворіє – 2781 особа. За останню добу хворобу виявили ще у 113 військовослужбовців. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

    Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 12 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 101 особа, на ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 451 особа.

    «Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», ─ йдеться у повідомленні.

    Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали – 10 284 особи, летальних випадків – 36.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8 513 людей. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 318 осіб, летальних випадків – 232, одужало – 14 020 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 979 506 осіб; одужало – 600 288 осіб, летальних випадків – 16 897, проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.

    Теги: ЗСУ військові хвороби коронавірус
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