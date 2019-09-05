Держстат: українці витрачають 20% сімейного бюджету на комуналку



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Середні грошові витрати одного домогосподарства у і кварталі 2019 року становили 8852,22 грн в місяць

Оплата житла, комунальних продуктів та послуг у I кварталі 2019 року коштувала в середньому для однієї родини 1719,05 грн, що становило 19,4% місячних витрат.

Такі дані наводить Державна служба статистики на основі вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України.

Частка витрат порівняно з літніми місяцями значно зросла (у III кварталі 2018 року вона становила 8,0%).

За даними статистичного відомства, було опитано 8446 господарств. Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,11 осіб.

За даними Держстату, середні грошові витрати одного домогосподарства у I кварталі 2019 року становили 8852,22 грн в місяць.

При цьому споживчі грошові витрати одного домогосподарства склали 8036,13 грн (90,8%) в місяць, неспоживчі - 816,09 (9,2%).

В споживчих витратах продукти харчування займають 43,8%, непродовольчі - 31,1%, послуги - 15,9%. При цьому витрати на продовольчі товари та харчування поза домом склали 45,6%.