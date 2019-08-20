  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Субсидії тепер видають 34 банки (список)

    • Розсилка
    Субсидії тепер видають 34 банки (список)

    Місцеві органи соціального захисту населення почнуть виплату готівкових субсидій з жовтня

    Отримати монетизовану субсидію тепер можна у будь-якому із 34 уповноважених банків.

    Про це інформують у Міністерстві соціальної політики.

    «Уряд розширив перелік банків, через які українці можуть отримувати монетизовану субсидію. Це може бути один з 34 уповноважених банків на здійснення соціальних виплат», - ідеться в повідомленні.

    Читайте також

    Як зазначається, з жовтня цього року виплату готівкових субсидій здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту населення.

    Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити (рахунки в уповноважених банках або почтові реквізити), на які пенсіонери отримують пенсію, інформують у відомстві.

    У Мінсоцполітики також інформують, що тим, хто ще не на пенсії, виплата здійснюватиметься на відкриті раніше рахунки в Ощадбанку.

    Перелік банків, де можна отримувати монетизовану субсидію:

    1566303670-851_01

    Проте, зазначається в повідомленні, якщо субсидіант бажає отримувати монетизовану допомогу на оплату комунальних послуг у іншій банківській установі - йому потрібно звернутися з відповідною заявою в управління соцзахисту. Також разом із заявою потрібно надати реквізити рахунку в уповноваженому банку, в якому є бажання одержувати субсидію готівкою.

    Одержувачі субсидії, у яких відсутні рахунки в уповноважених банках до надання інформації про платіжні реквізити отримуватимуть монетизовану субсидію через Укрпошту за адресою, вказаною при звернення за субсидією, інформують у відомстві.

    Водночас наголошується, що тим, кому призначено безготівкову форму допомоги, а це ті домогосподарства, які мають борги за комунальні послуги, отримуватимуть субсидію виключно через Ощадбанк.

    Як зазначається, зимову субсидію управління соцзахисту почнуть розраховувати у жовтні на основі доходів, отриманих у 1-2 кварталах 2019 року.

    Читайте також
    Ощадбанк пенсіонери субсидія банки комуналка українці Пенсійний фонд уряд послуги населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ