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    «Дешевше свиней нагодувати»: українці обурені низькими цінами на яблука

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    Яблука здешевіли настільки, що фермерам легше згодовувати їх тваринам - «Дешевше свиней нагодувати»: українці обурені низькими цінами на яблука
    Яблука здешевіли настільки, що фермерам легше згодовувати їх тваринам
    Фото з відкритих джерел

    Садівники Чернівецької області скаржаться на наднизькі ціни, за якими підприємства з переробки фруктів приймають у них яблука

    У Мамаївській громаді почало свою роботу підприємство з переробки яблучної сировини «Dohler Буковина», яке, приймає від жителів яблука за неприйнятними цінами, про це повідомив у Facebook Руслан Романко.

    «В той час, коли тетра-упаковка соку 950 мл у середньому коштує майже 28 грн, при тому що вихід з 1 кг яблук становить 600 мл соку, у фермера, садівника «Дьолер Буковина» закупляє яблуко по 1 гривні за кілограм! Куди дивиться влада краю щодо роботи інвестора», – обурюється чоловік.

    «Також звертаю вашу увагу на те, що ваги на прийомі яблука калібровані на важковаговий транспорт, і як сміх з жителів громади, хто везе на велосипеді привозить, 60 - 100 кг зважується разом з велосипедом і вагою людини з яблуками», – додав Романко.

    Він закликав голову Мамаївської громади Наталію Катрюк вжити невідкладних заходів щодо недопущення заведення в негатив щодо ціни фермерів та садівників краю шляхом проясненням ситуації щодо ціни закупівлі.

    «За ціни закупівлі 1 грн фермеру дешевше якісне яблуко згодувати свійським тваринам, а як упереджений шлях – висипати під воротами інвест підприємства», – додав чоловік.

    Нагадаємо, на Херсонщині через обвал цін на овочі фермери не можуть продати врожай. Через це один з аграріїв у селищі Копані викинув сотні кілограмів огірків, позбувшись прибутку за свою працю.

    До слова, серез аномальну погоду картопля може бути «золотою». Херсонські фермери нарікають на погоду: поля залиті проливними дощами, що призвело до масового гниття картоплі.

    Теги: ціни Facebook влада овочі час
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    «Дешевше свиней нагодувати»: українці обурені низькими цінами на яблука