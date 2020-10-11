Фахівці розповіли, чому підвищуються ціни на помідори в Україні



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Основним фактором для цінового зростання в даному сегменті, стало підвищення попиту на тепличні томати

Темпи дозрівання томатів в теплицях помітно знизилися

Українські тепличні комбінати продовжують підвищують ціни на томат через зменшення пропозиції на ринку. Про це розповідає Агроцентр.

Основними причинами цінового зростання, стали погіршення погодних умов, а також зниження середніх температур в нічний період.

В результаті темпи дозрівання томатів в теплицях помітно знизилися, що і призвело до істотного скорочення вибірок і, як результат, до помітного зниження пропозиції томатів на українському ринку

Сьогодні українські тепличні комбінати готові відвантажувати томат по 15-22 грн/кг ($0,53-0,78/кг), що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Основним фактором для цінового зростання в даному сегменті, стало підвищення попиту на тепличні томати. При цьому через похмуру прохолодну погоду пропозицію даної продукції на ринку істотно скоротилося, що також сприяло подорожчання тепличного томату.

Відзначають, що нині томати закритого ґрунту в Україні вже коштують в середньому на 29% дорожче, ніж на початку жовтня 2019 року.

При цьому представники комбінатів не виключають можливості подальшого подорожчання в цьому сегменті за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту.

Нагадаємо, капуста в Україні подорожчала на 22% за тиждень.

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