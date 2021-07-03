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    Богомолець попередила про неймовірно небезпечнe рослину

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    Борщівник росте майже на всій території України - Богомолець попередила про неймовірно небезпечнe рослину
    Борщівник росте майже на всій території України
    Фото: О.Богомолець

    Сік борщівника, потрапивши на шкіру, спричиняє сильні опіки

    Заслужена лікарка України Ольга Богомолець попередила про отруйну рослину борщівник. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

    «Увага!! Ця рослина неймовірно небезпечна.. І зараз вона буяє своїм цвітом вздовж українських доріг.. Будьте уважними - не підходьте самі і не давайте дітям доторкатися до листочків борщівника», - написала Богомолець.

    Вона зазначила, що сік борщівника, потрапивши на шкіру, спричиняє сильні опіки.

    «Якщо опік всеж таки отримали - обов’язково зверніться до лікаря. Перебіг і наслідки бувають дуже тяжкими», - зазначила лікарка.

    Борщівник росте майже на всій території України – у лугах, вздовж берегів річок та доріг, полів та лісосмуг, на добре освітлених вологих ґрунтах. За розмірами може сягати 6 метрів у висоту, утворюючи густі зарості.

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    Богомолець попередила про неймовірно небезпечнe рослину
    Богомолець попередила про неймовірно небезпечнe рослину
    Богомолець попередила про неймовірно небезпечнe рослину
    Богомолець попередила про неймовірно небезпечнe рослину
    Богомолець попередила про неймовірно небезпечнe рослину
    Фото: О.Богомолець


    Під час цвітіння борщівник нагадує кріп, має великі квіткові шапки та розлоге листя. Найбільш поширена ця рослина у Львівській, Волинській, Закарпатській областях та на Прикарпатті.

    Теги: Facebook час
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    Богомолець попередила про неймовірно небезпечнe рослину