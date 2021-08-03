Через аномальну погоду картопля може бути «золотою»: які ціни прогнозують на осінь

Українців може чекати неприємний сюрприз через неврожай популярного овоча

Херсонські фермери нарікають на погоду: поля залиті проливними дощами, що призвело до масового гниття картоплі.Аграрій Віктор Рибалко розраховував на ранній урожай, посадивши 20 гектарів культури. Третя частина овочів вже «пропала». Фермер уже підрахував збитки, які досягли позначки в 10 мільйонів гривень. Про це пише agronews.ua.

«Людська праця дорога при такій низькій ціні на картоплю. Дорожче сама вартість збирання картоплі, набагато перевищує номінальну вартість картоплі на ринку», – говорить Рибалко.

У такій ситуації картоплю доводиться продавати за безцінь. Ціна на місцевих ринках опустилася до 4 гривень за кілограм. У Львівській області трохи вище – 5-6 гривень за кілограм, а в Харківській – по 8 гривень.

Правда, доїжджаючи до Києва, херсонська картопля обростає позолотою, і вартість культури вже підскакує до 15 гривень за кіло. І це мінімальне здорожчання.

Якщо херсонські фермери страждають від заливних дощів, то київські – від посухи. Через спеку бадилля пересихає і овоч перестає рости. Культура повинна була дозрівати ще два тижні.

Незважаючи на панічні настрої серед аграріїв, експерти заспокоюють українців: поки що бити тривогу рано. Мовляв, зіпсувався ранній урожай – пізній більш стійкий.

«Як тільки почнеться масове копання картоплі (це кінець серпня – початок вересня), то ціна все-таки просяде. Просяде, бо не у всіх фермерів сьогодні є сучасні сховища, де можна зберігати врожай», – пояснює заступник директора Інституту картоплярства НАН України Микола Фурдіга.

Ціновий стрибок може статися після настання морозів. Наскільки підніметься вартість, залежить від урожаю. Однак в Інституті картоплярства вже заспокоюють позитивними прогнозами: ціна не відрізнятиметься від торішньої – близько 13 гривень за кілограм.

Нагадаємо, українські виробники картоплі серйозно стурбовані ситуацією, яка склалася в цьому сегменті. Через затяжну негоду, яка наробила шкоди на більшій частині території країни, якість картоплі суттєво погіршилася.

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