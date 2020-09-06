В Україні різко падають ціни на цибулю



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Ріпчаста цибуля в Україні вже надходить у продаж в середньому на 32% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року

Деякі фермери вже вирішили притримати товар до кращих часів

Незважаючи на те, що наприкінці літа в Україні почали дорожчати ґрунтові овочі, ця тенденція не торкнулася ріпчастої цибулі. Цей овоч, навпаки, падає в ціні з першого тижня вересня, повідомили аналітики проєкту EastFruit. За їхніми даними, основні гуртові угоди з продажу цибулі укладаються в межах 2,50-4 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

«Зниження цін на сьогодні пов’язане із загальним надлишком пропозиції цибулі на ринку. У той же час багато фермерів уже зараз прекрасно усвідомлюють те, що частина зібраної ними цибулі через проблеми з якістю, тривалому зберіганню не підлягає і продавати цю продукцію потрібно якомога швидше. Найчастіше з такою ситуацією стикаються господарства, які з метою економії змушені були садити сортову, а не гібридну цибулю», – пояснюють аналітики.

Вони підрахували, що ріпчаста цибуля в Україні вже надходить у продаж в середньому на 32% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому багато виробників, які мають у своєму розпорядженні якісну продукцію, придатну для зберігання, на сьогодні і зовсім не збираються вести продажі. Вони хочуть зберегти свій товар до моменту, коли його можна буде збути за вигіднішою ціною.

Нагадаємо, 5 липня, в Україні рекордно знизились ціни на цибулю.

Як повідомлялося, закупівельні ціни на пшеницю в портах зросли до рекордних показників.

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