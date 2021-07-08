Десять років шукали. На Вінниччині упіймали кримінального авторитета (відео)

Іноземець розшукувався Інтерполом за вчинення у себе на батьківщині особливо тяжких злочинів, зокрема зґвалтування із погрозою вбивства та розбою, поєднаного з насиллям та грабежу

Поліція Вінниччини затримала кримінального авторитета, який перебував в міжнародному розшуку. Про це повідомили у відділ комунікації поліції Вінницької області.

«Працівники Управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області затримали небезпечного злочинця, який перебував у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів. Найближчим часом планується його передача правоохоронцям країни-ініціатора розшуку. Оперативники Управління міграційної поліції встановили, що в одній із пенітенціарних установ області має звільнятись 34-річний громадянин сусідньої держави, який має суттєвий вплив на криміногенну ситуацію в регіоні. Він відбував 10 років позбавлення волі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що заподіяло смерть потерпілого, та злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань», – йдеться у повідомлені.

Після відповідної перевірки поліцейські з’ясували, що вказаний іноземець розшукується Інтерполом за вчинення у себе на батьківщині особливо тяжких злочинів – зґвалтування із погрозою вбивства та розбою, поєднаного з насиллям та грабежу. Міграційна поліція затримала згаданого небезпечного злочинця на підставі ухвали суду, винесеної за клопотанням прокуратури області.

За словами начальника Управління міграційної поліції Кирила Доценка, вказаного кримінального іноземця правоохоронні органи сусідньої держави розшукували більше десяти років.

Додамо, що Шевченківська кружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 44-річного іноземця за фактом умисного вбивства та інших тяжких злочинів, вчинених на території столиці.

Читайте також: