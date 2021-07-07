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    Педофіла, якого ловили по дахах на Подолі, взято під арешт

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    Втікача затримали на даху будинку на Подолі - Педофіла, якого ловили по дахах на Подолі, взято під арешт
    Втікача затримали на даху будинку на Подолі
    Фото: Нацполіція

    31-річний чоловік підозрюється у зґвалтуванні 13-річної дівчинки

    Правоохоронці повідомили про підозру 31-річному чоловіку, який, будучи затриманим за зґвалтування малолітньої дівчинки, вчинив втечу з кімнати для затриманих Подільського управління поліції Києва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, вказаний чоловік був затриманий 4 липня 2021 року за підозрою у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, вчиненому напередодні на території Подільського району столиці.

    Після затримання чоловіка доставили до Подільського управління поліції та помістили до камери для затриманих. Однак, 6 липня підозрюваний вчинив втечу з-під варти, віджавши решітку, вийшов у двір управління та за допомогою пожежної драбини виліз на дах будівлі, після чого зник в невідомому напрямку.

    Також з’ясувалося, що підозрюваний під час затримання надав анкетні дані іншої особи. За результатами розшукових заходів 7 липня втікача затрималив порядку ст. 208 КПК України на даху однієї з будівель на території Подільського району.

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    Педофіла, якого ловили по дахах на Подолі, взято під арешт
    Педофіла, якого ловили по дахах на Подолі, взято під арешт

    Наразі затриманому повідомлено про підозру та судом обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування здійснюється за двома статтями – ч. 4 ст. 154 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч. 1 ст. 393 (Втеча з-під варти) КК України.

    Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Також у зв’язку з викладеним Подільською окружною прокуратурою Києва 6 липня розпочато кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості з боку працівників Подільського управління поліції за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал зґвалтування злочинець педофіл
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    Педофіла, якого ловили по дахах на Подолі, взято під арешт