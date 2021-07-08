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    Поліція показала, як зі штурмом затримала стрілка (відео)

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    Чоловіка, що стріляв у поліцейських, затримали спецпризначенці - Поліція показала, як зі штурмом затримала стрілка (відео)
    Чоловіка, що стріляв у поліцейських, затримали спецпризначенці
    Фото: Нацполіція

    Стрілку загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі

    Спецоперацію із затримання чоловіка, який 7 липня у будинку на проспекті Голосіївському з мисливської рушниці поранив поліцейського та цивільну особу, провели бійці КОРДу (Корпус оперативно-раптової дії). Під час штурму ніхто не постраждав. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Нагадаємо, що працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. Коли наряд прибув на адресу, власник помешкання відмовився відчиняти двері і здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.

    Внаслідок події один правоохоронець отримав вогнепальне дробове поранення руки, а цивільна людина – травму обличчя.

    Після цього зловмисник зачинився в квартирі та почав погрожувати її підпалити. На місце негайно вирушили керівники Національної поліції, Головного та районного управлінь поліції, слідчо-оперативні групи, а також профільні служби.

    Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, після надання першої допомоги медики госпіталізували потерпілих у лікарню, а правоохоронці ввели у столиці спеціальну поліцейську операцію для затримання зловмисника і розпочали з ним перемовини.

    «Поки йшли перемовини, ми провели евакуацію мешканців будинку та огородили територію, перекрили газові вентилі, аби максимально убезпечити громадян. Однак чоловік категорично відмовлявся залишити приміщення і згодом почав погрожувати повторно відкрити вогонь або підпалити квартиру. Враховуючи ці обставини, а також те, що було чутно запах бензину, ми прийняли рішення про початок штурмової операції», – розповів Крищенко.

    За силової підтримки спецпризначенців КОРДу зловмисника затрималита доставили до районного управління поліції. Безпосередньо під час штурму ніхто не постраждав. Після цього додатковий огляд будівлі провели працівники вибухотехнічної служби.

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    Поліція показала, як зі штурмом затримала стрілка (відео)
    Поліція показала, як зі штурмом затримала стрілка (відео)
    Поліція показала, як зі штурмом затримала стрілка (відео)
    Поліція показала, як зі штурмом затримала стрілка (відео)
    Поліція показала, як зі штурмом затримала стрілка (відео)

    «Із чоловіком більше години проводили перемовини, йому пояснювали, що він вже накоїв, а також про наслідки невиконання вимог поліцейських. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі», – підсумував Крищенко, який перебував на місці події.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал Андрій Крищенко стрілянина
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    Поліція показала, як зі штурмом затримала стрілка (відео)