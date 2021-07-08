У Києві судитимуть іноземця, який убив чоловіка в підземці на Майдані

Від отриманих поранень 30-річний чоловік помер на місці ще до приїзду швидкої допомоги

Злочин стався у грудні 2020 року в підземному переході станції метро «Майдан Незалежності»

Шевченківська кружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 44-річного іноземця за фактом умисного вбивства та інших тяжких злочинів, вчинених на території столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, 8 грудня 2020 року близько 20 години, перебуваючи в підземному переході станції метро «Майдан Незалежності», обвинувачений у ході конфлікту наніс громадянину удари ножем у живіт та втік з місця вчинення злочину. Від отриманих поранень 30-річний чоловік помер на місці ще до приїзду швидкої допомоги.

Невдовзі зловмисника затримали. Ним виявився 44-річний громадянин Республіки Казахстан.

У ході досудового розслідування правоохоронці також встановили причетність підозрюваного до інших тяжких злочинів, вчинених на території Шевченківського, Печерського та Солом’янського районів столиці, зокрема йдеться про вчинення грабежу, хуліганства та крадіжки.

Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 296 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Досудове розслідування здійснювалось СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві.

Як повідомлялося, нещодавно у квартирі на вулиці Єреванській у Києві під час конфлікту чоловік схопив ніж та почав бити 61-річного киянина по рукам та тулубу, а коли той вибіг з квартири по допомогу, наніс 67-річній власниці оселі 17 ножових поранень. Від отриманих травм місцева мешканка померла на місці.