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    Deutsche Bank конфіскував 20 тонн венесуельського золота

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    Deutsche Bank конфіскував 20 тонн венесуельського золота

    Золото виступало в якості забезпечення за кредитом

    Німецький Deutsche Bank конфіскував 20 тонн золота, що належить Венесуелі, у зв'язку з невиплатою країною платежів по кредиту, отриманому в 2016 році.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Наголошується, що в 2016 році уряд Венесуели отримав у кредит 750 млн дол. від Deutsche Bank, заклавши 20 тонн золота.

    У зв'язку з неплатежами банк вирішив припинити дію кредитного договору, термін якого повинен був закінчитися в 2021 році, і конфіскувати золото.

    Нагадаємо, у Венесуелі вже кілька місяців триває політична і економічна криза. Щодо країни введено ряд міжнародних санкцій, однак в обхід обмежень країна отримала 570 млн дол. від продажу золота. В результаті останніх угод золотовалютні резерви Венесуели опустилися до найнижчого за останні 29 років рівня в 7,9 млрд доларів.

    У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний президент Ніколас Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70% голосів, а опозиція бойкотувала вибори.

    У січні на тлі масових протестів проти Мадуро голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасово виконуючим обов'язки президента країни.

    кредит банки Венесуела криза уряд Хуан Гуайдо
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