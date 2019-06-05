Deutsche Bank конфіскував 20 тонн венесуельського золота



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Золото виступало в якості забезпечення за кредитом

Німецький Deutsche Bank конфіскував 20 тонн золота, що належить Венесуелі, у зв'язку з невиплатою країною платежів по кредиту, отриманому в 2016 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наголошується, що в 2016 році уряд Венесуели отримав у кредит 750 млн дол. від Deutsche Bank, заклавши 20 тонн золота.

У зв'язку з неплатежами банк вирішив припинити дію кредитного договору, термін якого повинен був закінчитися в 2021 році, і конфіскувати золото.

Нагадаємо, у Венесуелі вже кілька місяців триває політична і економічна криза. Щодо країни введено ряд міжнародних санкцій, однак в обхід обмежень країна отримала 570 млн дол. від продажу золота. В результаті останніх угод золотовалютні резерви Венесуели опустилися до найнижчого за останні 29 років рівня в 7,9 млрд доларів.

У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний президент Ніколас Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70% голосів, а опозиція бойкотувала вибори.

У січні на тлі масових протестів проти Мадуро голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасово виконуючим обов'язки президента країни.