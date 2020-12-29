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    Директор дитячої лікарні розповів, чому Новий рік – небезпечне свято для малюків

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    Діти пізнають світ, зокрема на дотик і смак - Директор дитячої лікарні розповів, чому Новий рік – небезпечне свято для малюків
    Діти пізнають світ, зокрема на дотик і смак
    Фото: pixabay

    Діти ковтають батарейки – це дуже небезпечно

    За декілька днів стартують найбажаніші для малечі дні – час гостинців від Діда Мороза, рідних та хрещених батьків. Проте до вибору подарунків потрібно ставитися дуже ретельно, щоби діти не пошкодили свій організм дрібними деталями. Про це головний лікар Сумської обласної дитячої клінічної лікарні Ігор Змисля розповів на своїй сторінці в мережі Facebook.

    За його словами, до медичного закладу регулярно звертаються пацієнти зі скаргами на проковтування сторонніх тіл. Багато з них потребують госпіталізації та операцій.

    «Ваші діти пізнають світ, зокрема на дотик і на смак. Врахуйте це. Деталі від іграшок, конструкторів, монети, батарейки, сережки, побутова хімія у яскравих пляшках та упаковках – це далеко не весь список речей, які діти люблять пробувати на смак», – написав він.

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    Діти часто ковтають дрібні деталі. Фото: Ігор Змисля/Facebook

    Ігор Змисля розповів, що недавно до їхньої лікарні потрапив хлопчик, який проковтнув деталь від магнітного конструктора. Хірурги провели успішну операцію і він готується до виписки.Також наразі лікують дитину, яка випила розчин з іграшкового набору «Юний хімік» та отримала складні опіки стравоходу.

    «Діти ковтали батарейки – не тільки кнопкоподібні, а й «пальчикові». Це дуже небезпечно, оскільки в травному тракті батарейка нагрівається та виділяє електроліт, що призводить до опіків та виразок слизових оболонок. Тому дуже важливо швидко швидко надати медичну допомогу такому пацієнту», – розповів директор лікарні.

    Ігор Змисля просить батьків, щоб вони були дуже уважними, обираючи забавки для дитини: «Не дозволяйте бавитися іграшками з дрібними деталями, не залишайте їх в доступних місцях. Гроші тримайте в гаманцях, побутову хімію в зачинених шафах, а ліки – в аптечці, що захована від допитливих оченят».

    Новий рік – 31 грудня буде у четвер. Вихідний за рішенням Кабміну буде 1 січня. Так громадяни України матимуть три вихідні поспіль – п’ятниця, субота та неділя.

    Теги: діти лікар новорічні свята
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