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    Вихідні дні у 2021 році: скільки і коли відпочиватимуть українці

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    2021 рік розпочнеться також з вихідного - 1 січня українці офіційно не працюють - Вихідні дні у 2021 році: скільки і коли відпочиватимуть українці
    2021 рік розпочнеться також з вихідного - 1 січня українці офіційно не працюють
    Фото з відкритих джерел

    У наступному році буде три перенесення робочих днів на суботу

    У 2021 році, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, вихідні налічуватимуть 14 додаткових днів. У документі вказані дати, коли українці відпочиватимуть, а також перенесення робочих днів у 2021 році.

    Вихідні у 2021 році: 

    • 1 січня – Новий рік (п’ятниця);
    • 7 січня – Різдво Христове, православне (четвер);
    • 8 березня – Міжнародний жіночий день (понеділок);
    • 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (субота);
    • 2 травня – Пасха (Великдень) (неділя);
    • 9 травня – День Перемоги (неділя);
    • 20 червня – Трійця (неділя);
    • 28 червня – День Конституції України (понеділок);
    • 24 серпня – День незалежності України (вівторок);
    • 14 жовтня – День захисника України (четвер);
    • 25 грудня – Різдво Христове, католицьке (субота).

    Також, згідно з розпорядженням Кабміну про перенесення робочих днів у 2021 році, вихідними будуть:

    • п’ятниця 8 січня, яка переноситиметься як робочий день на суботу 16 січня;
    • понеділок 23 серпня, робочий день буде в суботу 28 серпня;
    • п’ятниця 15 жовтня переноситиметься на суботу 23 жовтня.

    В уряді зазначили, що таке перенесення сприятиме раціональному використанню робочих днів та завчасному плануванню працівниками свого відпочинку та дозвілля. Окрім того, створить сприятливі умови для святкування у 2021 році 7 січня — Різдва Христового, 24 серпня — Дня незалежності України та 14 жовтня — Дня захисника України.

    Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 налічуватимуть сім днів. Новорічні свята розпочнуться з католицького Різдва (25 грудня), яке припадає на п’ятницю. Так українці відпочиватимуть три дні поспіль.

    Новий рік – 31 грудня буде у четвер. Вихідний за рішенням Кабміну буде 1 січня. Так громадяни України матимуть три вихідні поспіль – п’ятниця, субота та неділя.

     

    Теги: День Перемоги вихідні свята українці День Незалежності День захисника України новорічні свята Великдень 2020 Трійця
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