Кабмін схвалив доступ до електронних послуг осіб віком до 14 років

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив що зняття з реєстрації осіб до 14 років найбільш затребувана публічна послуга в Україні

Проєкт постанови розроблено з метою поліпшення доступу фізичних осіб віком до 14 років до електронних послуг у сфері реєстрації

Кабінет міністрів України ухвалив проєкт постанови про доступ осіб віком до 14 років до електронних послуг у сфері зняття з реєстрації місця проживання. Про це йшлося на засіданні уряду.

«Проєкт постанови розроблено з метою поліпшення доступу фізичних осіб віком до 14 років до електронних послуг у сфері реєстрації і зняття з реєстрації місця проживання. Зняття з реєстрації місця проживання належить до послуг, які мають великий попит», — сказав заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав що це найбільш затребувана публічна послуга в Україні.

За даними міністерства цифрової трансформації було утворено 17 тис. різноманітних реєстрів, де реєструвалася дана послуга, але не була пов’язана між собою.

Нагадаємо, уряд Швеції та Програма розвитку ООН (ПРООН) надають фінансування на підтримку електронних та інклюзивних сервісів для вразливих груп населення України у розмірі 128 млн грн.

Як повідомлялося, 28 грудня уряд відновив Міністерство аграрної політики.