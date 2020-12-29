Головний інфекціоніст Хмельницького пояснила причини масового звільнення медиків під час пандемії

«Близько двох тижнів тому наш колектив залишила одна з найкращих анестезіологів»

Головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна прокоментувала масові звільнення медичного персоналу у цій медичній установі. В інтерв’ю «Главкому» медик зазначила, що основною причиною звільнення працівників був страх перед коронавірусом.

«Можна говорити різні версії, але причина страху також очевидно була. Серед тих, хто тоді звільнився, були лише двоє лікарів. Решта – молодший і середній медичний персонал. З останнього – близько двох тижнів тому наш колектив залишила одна з найкращих анестезіологів. Вона переїхала на роботу до Німеччини, готувавшись до від’їзду майже рік. При цьому на заміну ми знайшли інших медичних професіоналів», – запевнила головлікар.

За словами Піддубної, щоб утримати молодий та перспективний персонал потрібна мотивація, яка підкріплена матеріально.

«Даруйте, але медики безвилазно «пашуть» біля «ковідних» хворих. Плюс певний відбиток на роботу лікарів наклали летальні випадки. Адже, приміром, у хворих на грип, яких не вдавалося вилікувати, чітко прослідковувалася симптоматика, яка призводила до смерті. Чого не скажеш про пацієнтів з коронавірусом. Доходило до того, що протягом одного тижня двічі змінювалися протоколи лікування Covid-19», – наголосила вона.

Крім того, Піддубна розповіла, як розподілили 3,5 млн грн, які наприкінці квітня депутати Хмельницької міської ради виділили з бюджету на муніципальну доплату до зарплати медичним та іншим працівникам, задіяних у протидії Covid-19.

«Гроші виділили на два місяці. Їх одержали всі працівники інфекційної лікарні – всього 40 осіб. Розрахунок виглядав так: по 10 тис. грн – лікарям, по 4-7 тис. грн – молодший і середній медперсонал», – зазначила Піддубна.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.