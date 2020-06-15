Оголошено дати проведення «Євробачення-2021» в Роттердамі



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Гранд-фінал конкурсу відбудеться 22 травня 2021 року

Україну на конкурсі представлятиме гурт Go_A

Організатори «Євробачення» повідомили дати проведення пісенного конкурсу в 2021 році.

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Як відомо, у 2021 році конкурс відбудеться в Роттердамі. Саме це місто мало прийняти «Євробачення-2020», проте захід було скасовано у зв’язку з епідемією коронавірусу

У понеділок, 15 червня, повідомили дати проведення заходу в наступному році.

«Зворотний відлік до конкурсу пісні «Євробачення-2021» офіційно почався. EBU та NPO, NOS і AVROTROS організації мовлення, що прийматимуть конкурс, підтвердили, що два півфінали відбудуться 18 травня та 20 травня, а Гранд-фінал — 22 травня 2021 року», — йдеться в повідомленні.

Низка артистів, які повинні були виступити в 2020 році, підтвердили, що знову представлять свою країну на «Євробаченні» в 2021-му році. Серед них — і український гурт Go_A.

На міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2021» артисти, які через спалах коронавірусу не змогли виступити в цьому році, мають підготувати нову пісню.

Нагадаємо, 16 травня, відбувся онлайн-фінал міжнародного пісенного конкурсу.

Як повідомляв «Главком», у 2020 році представляти Україну на Євробаченні мала група Go_A.

Планувалося, що пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі.