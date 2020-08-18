Скандал на Дитячому Євробаченні. Учасника відсторонили за співробітництво з росіянами



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Максим Ткачук порушив правила відбору на Євробачення

Хлопець виступив на заході у Лондоні, який влаштовували росіяни

Суспільний мовник ухвалив рішення про скасування участі Максима Ткачука у відборі на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020 через порушення умов положення про Нацвідбір.

Як з’ясувалося, Максим Ткачук брав участь у заході Stars of the Albion, який проходив з 28 лютого по 1 березня цього року за адресою 37 Kensington High Street, London W8 5ED у приміщенні й за підтримки «Русский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне», про що не було повідомлено під час подання заявки. Як відомо, «Россотрудничество» — орган виконавчої влади Російської Федерації.





«Це порушення вимоги підпункту г) пункту 3.4. Положення, відповідно до якого учасник гарантує, що «не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на окупованій території України після 15 березня 2014 та не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних(ого) виступів(у) як в період до і під час проведення Відбору, так і в період після відбору до дати фіналу Міжнародного конкурсу», - йдеться в повідомленні.



Отже, згідно з правилами, Суспільний мовник має право на будь-якому етапі Нацвідбору скасувати участь у відборі, якщо буде встановлено факт подання недостовірної інформації або приховування інформації, які засвідчують порушення чи невиконання учасником положення.

«Задля дотримання вимог положення й надання всім учасникам рівних умов участі в Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2020 Суспільне скасувало участь Максима Ткачука. З повним текстом положення можна ознайомитися за посиланням», - повідомив Суспільний мовник.