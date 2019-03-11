«Для бидла пояснюю ...»: з'явилося відео, як Луценко нагрубив журналісту в Римі



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Генпрокурор Юрій Луценко у Римі з книгами Скріншот з відео: facebook.com/vadym.lytvyn

На питання журналіста Вадима Литвина про блогера Анатолія Шарія, генпрокурор Юрій Луценко, якого Литвин зустрів у Римі, відреагува доволі агресивно

У Римі журналіст Вадим Литвин нарвався на грубість від генпрокурора Юрія Луценка, який прогулювався вулицями разом зі своєю дружиною Іриною. Уривок неприємної розмови опублікований на сторінці Литвина в Facebook.

«Для бидла пояснюю - корисно читати книжки», - агресивно відповів генпрокурор, продемонструвавши пакет з книгами.

«Запитав про Шарія (проросійський блогер з українофобськими поглядами, колишній журналіст Анатолій Шарій), побажав гарного шопінгу, в свою чергу Юрій Луценко настійно рекомендував прочитати книги про Рим англійською!» - прокоментував Литвин зустріч з Луценком.

Нагадаємо, влітку 2017 року відомий російський адвокат Марк Фейгін повідомив, що за його інформацією прокуратура Нідерландів розслідує справу стосовно Шарія щодо педофілії. Блогер заявив, що подав до суду з вимогою до Фейгіна спростувати заяви про педофілію. Фейгін тоді подав до Слідчого комітете РФ заяву про «завідомо неправдивий донос».