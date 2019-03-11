  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Генпрокуратура порушила понад 400 справ щодо розкрадання в армії

    • Розсилка
    Генпрокуратура порушила понад 400 справ щодо розкрадання в армії
    Фото: ТСН.ua

    Уже пред’явлено 120 звинувачень

    За останні п’ять років Генеральна прокуратура України порушила понад 400 кримінальних проваджень щодо розкрадань в армії. Про це заявила представник президента у Верховній раді, народний депутат від БПП Ірина Луценко під час погоджувальної ради у парламенті.

    «За фактами розкрадання в армії за останні п’ять років порушено понад 400 кримінальних справ Генеральною і військовою прокуратурою. Уже пред’явлено 120 звинувачень, і знаходяться в суді справи про розкрадання в армії», - зазначила Луценко.

    Читайте також

    За її словами, згідно з рішенням голови держави, факти щодо розкрадань у армії мають бути передані до спеціальної слідчої комісії Верховної Ради, що дасть можливість зробити розслідування більш прозорим.

    Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що президент Петро Порошенко, а можливо, і колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський не знали про махінації з поставками деталей для потреб «Укроборонпрому».

    Також генпрокурор зазначив, що корупційним схемам в «Укроборонпромі» могли сприяти в НАБУ, ДФС та СБУ.

    Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

    Фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком.

    Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

    На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

    7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту».

    Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

    Президент заявив, що щодо «Укроборонпрому» відкрито 480 кримінальних проваджень.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    Юрій Луценко ДФС прокуратура Генпрокурор СБУ РНБО НАБУ Генпрокуратура розслідування Укроборонпром Ірина Луценко Олег Гладковський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ