Луценко: корупційним схемам в «Укроборонпромі» могли сприяти в НАБУ, ДФС та СБУ



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Генпрокурор Юрій Луценко Фото: Уніан

Генпрокурор розповів про корупційну схему, що виникає під час конкурсу на поставку деталей

Фірма «Оптимумспецдеталь», яка фігурує у скандальному розслідуванні про розкрадання в оборонному секторі, отримувала потрібні довідки від «знайомих» у СБУ та НАБУ.

Про це в інтерв'ю виданню «Цензор.нет» заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Генпрокурор розповів про корупційну схему, що виникає під час конкурсу на поставку деталей. За словами Луценка, скандальна фірма отримувала необхідні довідки, аби виграти тендер, у Державної фіскальної служби (ДФС), СБУ та НАБУ.

«Корупція виникає під час конкурсів на поставку. Схема корупційна така: «Оптимумспецдеталь», ми це бачимо з документів, пропонує одному з бронетанкових заводів свої запчастини. За найменшою ціною, але, тим не менше, виграє інша фірма. Як це відбувається? Служба безпеки заводу, яка, скоріше за все, лобіює іншу фірму, каже: «є довідочка з ДФС у нас, що ви, «Оптимумспецдеталь», маєте справу з ризиковими конвертаційними структурами». Але ж усі, хто поставляє з Росії, це мають! Нє-нє. «На вас довідочка є, а на них нема. Тому ваша ціна нас не влаштовує, нас влаштовує більша».

В результаті Рогоза з компаньйонами якось здобуває довідку з ДФС, що вони помилилися, що сама «Оптимумспецдеталь» не є ризиковою. Але все одно компанія не може нічого продати! Бо з'являється така сама довідка, що ніби «Оптимумспецдеталь» фіктивна… вже від СБУ! І вони знов злітають з конкурсу бронетанкового заводу. Тоді вони якось отримують через знайомих СБУшників нову довідку, що «Оптіма» - не фіктивна фірма, а то була помилка. Але знов вони не допущені на конкурс! Цього разу проти них з'являється нова довідочка про фіктивність… тепер від НАБУ», - пояснив Луценко.

За словами Луценка, вирішити питання з боку НАБУ фігуранту справи Андрію Рогозі вдалося за допомогою «найсекретнішого агента» Шевченка.

Генпрокурор додав, що наразі підозрюваним у справі є Андрій Рогоза, однак, з точки зору «людської логіки», його співучасниками можуть бути син колишнього заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський та екс-співробітник «Укроборонпрому» Віталій Жуков. Хоча юридично до фірми, що здійснювала оборудки, вони не мають жодного стосунку.

«Не виключаю, що крім Рогози підозру можуть отримати його співучасники, якщо ми встановимо а) автентичність переписки, б) здобудемо інші докази, бо однієї переписки юридично мало. І цим ми зараз займаємося», - додав Луценко.

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком.

Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту».

Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

Президент заявив, що щодо «Укроборонпрому» відкрито 480 кримінальних проваджень.