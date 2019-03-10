Луценко про скандал із Гладковським: «президент сказав: «Винен - саджайте»



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4 березня президент Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського із посади заступника секретаря РНБО

Генпрокурор визнав, що участь екс-заступника секретаря РНБО в корупційних діях наразі не є доведеним фактом

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що президент Петро Порошенко, а можливо, і колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський не знали про махінації з поставками деталей для потреб «Укроборонпрому».

Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Цензор.нет».

«Якщо буде доведено, що і Гладковський-молодший, і Гладковський-старший якимось чином причетні до корупції та злочинів, то, очевидно, це стане фактом. У нас в країні всі під законом ходять. Моя особиста точка зору - президент про це не знав, я бачив його реакцію», - сказав Луценко.

«Президент, повернувшись із якоїсь там чергової передвиборчої поїздки, запросив керівництво Ради нацбезпеки, мене та інших людей для обговорення цього політичного скандалу. Ключове питання було одне: чи це реальні дані в програмі («Наші гроші»,- ред)? Я і вам, і йому сказав те саме: відповісти точно на це запитання я можу тільки після експертизи. Але, за моїми матеріалами, ми бачимо, що Гладковський-молодший точно був у контакті з Рогозою та Жуковим (фігуранти розслідування). Моя особиста не юридична, а моральна оцінка – діти не мають на кілометр підходити до фінансів, що входять у коло службових обов'язків батьків», – заявив Луценко.

Він нагадав, що, крім звільнення Гладковського, Порошенко закликав антикорупційні органи дати об'єктивну оцінку дій посадовця РНБО.

«Коли ми зустрілися після фільму, президент сказав: «Винен - так саджайте!», – розповів генпрокурор.

Водночас він зазначив, що участь екс-заступник секретаря РНБО в корупційних діях наразі не є доведеним фактом.

«У мене склалося стійке враження, що навіть Гладковський-старший про це не знав. Таке моє чисто суб'єктивне враження від спілкування з ним», – сказав Луценко.

Також генпрокурор зазначив, що корупційним схемам в «Укроборонпромі» могли сприяти в НАБУ, ДФС та СБУ.

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком.

Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту».

Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

Президент заявив, що щодо «Укроборонпрому» відкрито 480 кримінальних проваджень.