Для водіїв призовного віку спрощено перетин державного кордону – Мінінфраструктури

Ухвалене Урядом рішення стосується як водіїв вантажівок, так і залізничного транспорту

Мінінфраструктури зобов’язується оформляти усі необхідні документи для водіїв протягом двох годин з моменту отримання заявки

З метою оптимізації міжнародної логістики для водіїв вантажного транспорту віком від 18 до 60 років було спрощено порядок перетину державного кордону. Докладніше про нововведення пояснила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

У повідомлені зазначено, що ухвалене Урядом рішення стосується як водіїв вантажівок, так і залізничного транспорту. Зокрема, йдеться про водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення, перевезення для потреб ЗСУ, перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги.

«Для отримання відповідного рішення перевізник має звернутися з даними про водіїв до Міністерства інфраструктури України, або до обласної, Київської міської військової адміністрації.

Інформацію про прийняте рішення про бронювання поданих осіб Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації, надсилають до Адміністрації Державної прикордонної служби для врахування під час виїзду та в’їзду в Україну громадян України», – пояснюють у відомстві.

Автоперевізники, що мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних перевезень, можуть подати повідомлення як письмово, так і онлайн через електронний кабінет перевізника системи «ШЛЯХ» (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»).

Зі свого боку Мінінфраструктури зобов’язується оформляти усі необхідні документи протягом двох годин з моменту отримання заявки.

«Звертаємо увагу, що відповідальність за повернення водія на територію України після виконання перевезення лежить на перевізнику», – наголошують в МІУ.

Для уточнення всіх питань щодо організації перевезень гуманітарних вантажів через державний кордон та всередині країни щодня з 08:00 до 17:00 можна звернутися за телефоном: + 38 (044) 334 43 04.

Звернення до Мінінфраструктури щодо бронювання військовозобов’язаних водіїв треба надсилати листом на електрону адресу: [email protected]

«Лист має буди у форматі pdf та word, із зазначенням наступної інформації: ПІБ, року народження, посади, військового звання, військово-облікової спеціальності та її №___ ; найменування та адреси підприємства, установи, організації; назви територіального центру та соціальної підтримки (за місцем розташування підприємства, установи, організації); назви територіального центру та соціальної підтримки (за місцем перебування військовозобов’язаного на військовому обліку)», – зазначають в міністерстві.