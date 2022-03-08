З’явився новий список російських солдат, які воюють проти України

В Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Центр оборонних стратегій передав українським ЗМІ ще один список російських військовослужбовців, які воюють на території України. Про це повідомляє «Українська правда».

У списку понад 20 тисяч осіб, прізвища ім'я та по-батькові, звання та номери військових частин, де проходять службу російські військові. Ці факти наша країна планує використати для процесу в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Раніше Центр оборонних стратегій оприлюднив імена 120 тисяч російських військових, які воюють на території України. Серед даних у списку імена, табельний номер та місце служби росіян.

Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.