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    З’явився новий список російських солдат, які воюють проти України

    Російська армія несе нечувані втрати у війні з Україною - З’явився новий список російських солдат, які воюють проти України
    Російська армія несе нечувані втрати у війні з Україною
    фото з відкритих джерел

    В Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Центр оборонних стратегій передав українським ЗМІ ще один список російських військовослужбовців, які воюють на території України. Про це повідомляє «Українська правда».

    У списку понад 20 тисяч осіб, прізвища ім'я та по-батькові, звання та номери військових частин, де проходять службу російські військові. Ці факти наша країна планує використати для процесу в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

    Раніше Центр оборонних стратегій оприлюднив імена 120 тисяч російських військових, які воюють на території України. Серед даних у списку імена, табельний номер та місце служби росіян.

    Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: ЗМІ війна військові #stoprussia
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    З’явився новий список російських солдат, які воюють проти України