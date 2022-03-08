Активісти Росії провели акцію, закликаючи забрати трупи російських солдатів з України

Ініціатива «Партія мертвих» провела акцію «z200» у Росії

У Росії пройшла акція «z200», яка спрямована на звернення уваги на розпочату Росією війну проти України, через яку загинуло вже чимало російських солдатів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Антон Геращенко.

«Зараз до нас, у світ мертвих, надходить безліч нових людей, з кожним днем все більше і більше. У тумані війни буває складно розглянути, хто з якого боку часто це тіла, які вже не мають ні особи, ні імені, ні країни. При цьому російська влада продовжує вибудовувати серед мерців ієрархії, приховуючи за чиїмось пишним похороном невизначену кількість інших, мало не безіменних, тіней, яких оголошують «фейками», – повідомляють в організації.

«Росіяни росіян не ховають», «Своїх не кидаємо (тільки їх трупи)», «Матері! Ваші діти – фейк», – написано на плакатах учасників акції.

Також українські військові знищили 303 танки та 80 вертольотів.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 8 березня атакували Суми. Внаслідок авіаудару загинули щонайменше дев'ятеро мирних жителів.