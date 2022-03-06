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    Дніпропетровщина відправила гуманітарний вантаж в гарячі точки України (фото)

    У вантажівках зібрано усе необхідне для людей - Дніпропетровщина відправила гуманітарний вантаж в гарячі точки України (фото)
    У вантажівках зібрано усе необхідне для людей
    фото: Валентин Резніченко/Facebook

    Люди, які найбільше постраждали від війни, отримують допомогу зі всієї України

    З Дніпропетровщини до населених пунктів, які найбільше постраждали від бойових дій у перших днів війни з Росією, відправили гуманітарний вантаж. Про це на сторінці у Facebook розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко.

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    Дніпропетровщина відправила гуманітарний вантаж в гарячі точки України (фото)
    Дніпропетровщина відправила гуманітарний вантаж в гарячі точки України (фото)
    Дніпропетровщина відправила гуманітарний вантаж в гарячі точки України (фото)
    Дніпропетровщина відправила гуманітарний вантаж в гарячі точки України (фото)
    Дніпропетровщина відправила гуманітарний вантаж в гарячі точки України (фото)
    Дніпропетровщина відправила гуманітарний вантаж в гарячі точки України (фото)

    Мова йде про двадцятитонні фури з усім необхідним. Таких фур завантажено одинадцять.

    У вантажівках: макаронні вироби, крупи, борошно, вафлі та печиво, консерви, подушки, ковдри, матраци, вода і медикаменти.

    Додамо, що Україна зараз працює з іноземними партнерами та громадянами щодо отримання гуманітарної допомоги.

    Нагадаємо, Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів, про що Україна і Росія домовились під час другого раунду переговорів у Білорусі.

    Теги: Росія війна гуманітарна допомога Україна Дніпропетровщина
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    Дніпропетровщина відправила гуманітарний вантаж в гарячі точки України (фото)