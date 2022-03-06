Війна. Ситуація на 10:00 6 березня

11 день вторгнення. Українська армія продовжує давати відсіч ворогу

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1. Украинская армия выстроила линию фронта. Это важное оперативное достижение. Российские колонны потеряли возможность продвижения в любом избранном направлении. Это не означает, что оборона стабилизирована, это означает, что Украина восстановила организованное сопротивление. Поскольку украинское руководство не провело мобилизации оперрезерва и ТРО перед войной, каждый день сопротивления дает нам возможность проводить мобилизацию сил сейчас. Мы укрепляемся.

2. Обстановка под Киевом остается напряженной. Враг продолжает медленное продавливания нашей обороны под Ирпенем, Бучей и Макаровым, там идут тяжелые бои. Российские войска пытаются взять под контроль Житомирскую трассу и совершить охват Киева с запада, чтобы перекрыть логистику и доставку подкреплений. По различным городам в Житомирской области Рф наносит ракетные и авиационые удары. Российская армия по чеченскому сценарию просто сносит любые подозрительные дома танками и артиллерией, не проверяя есть ли там жильцы или нет. Однако в ответ на террор россияне несут огромные потери и их группировки постепенно теряют боеспособность.

3. Россия продолжает действия на различных направлениях, чтобы удерживать стратегическую инициативу и не позволить украинскому командованию концентрировать резервы. Сковывание украинских войск осуществляется и с помощью авиационного и ракетного террора, разрушения крупнейших городов. Противник пытается закрепиться на южном направлении.

4. Обстановка под Харьковом. Активных наземных боевых действий противник не ведет, поскольку все их атаки отбиваются с ого нами плетнями. Но врага пытается сковать действия защитников Харькова постоянными ракетными, артиллерийскими и авиационными ударами. В Харькове россияне демонстративно уничтожают жилые районы, десятки ударов нанесены по многотажным домам, системе жизнеобеспечения города.

5. Российские войска перегруппировываются в районе Балаклеи. Они угрожают охватом Харькова с востока. Но основное направление действий этой группировки - Изюм. Изюм подвергается ударам российской авиации и артиллерии, Попытка россиян захватить город сходу отражена.

6. Запорожская область. Российские войска сосредотаичвают усилия на закреплении в захваченном Энергодаре и на Заопрожской АЭС. Другая российчская группировка угрожает Гуляй-Полю и нависает над южным флангом сил ООС. Россияне строят железную дорогу и пытаются закрепиться в Херсонской и Запорожской областях.

7. Очевидно, что активность двух российских группировок в Балаклее и в Пологах создает угрозы на различных направлениях, однако наиболее вероятным направлением их ударов будет попытка сузить коридор снабжения на Донбассе ударами на Изюм с севера и на Гуляй-поле с юга, и заставить украинские войска оставить Донбасс.

8. Мариуполь - ключевой город южнгого Донбасса, героически сражается в окружении под обстрелом российской авиации и артиллерии. Сегодня в Мариуполе от прямого попадания российского снаряда погиб 18 месячный ребенок. Россияне пытаются выбить наш гарнизон и принудить к сдаче. Россия пытается создать в Мариуполе сценарий второго Иловайска, только еще в большем масштабе.

9. Волноваха. Украинские войска героически удерживают Волноваху. Российское командование продолжает атаки, чтобы захватить город, чтобы выбить наши войска с южного Донбасса и еще более отодвинуть наши позиции от Мариуполя. Вчера в бою под Волновахой наши воины уничтожили комбата российского батальона "Спарта".

10. Николаевская область. Украинские войска отбросили россиян от Николаева и Вознесенска. Однако противник продолжает представлять угрозу на этих направлениях, и намерен захватить наши главные порты и Южноукраинскую АЭС. Положение остается напряжденным.

11. Чернигов. Продолжается героическая оборона города, наши войска прочно удерживают позиции. Росияне пытаются подавить наши силы постоянным авиационым террором.

12. Сумы, Охтырка. Продолжается героическая оборона этих городов. Российские авиационные терористы уничтожили систему жизнеобспечения городов, чтобы заставить жителей покинуть свою землю., десятки ударов нанесены по многотажным домам, системе жизнеобеспечения города.

13. Неоценимое значение имеет народное восстание на всех оккупированных территориях. Сплоченное сопротивление народа Украины срывает все планы Путина по захвату страны и компенсирует просчеты, допущенные в организации нашей обороны, особенно очевидные на юге. Поэтому любые виды сопротивления, явные или неявные, от каждого гражданина, любая помощь информацией, участием в акциях протеста, диверсии против оккупантов имеют огромное значение.

Выводы:

Украина выдержала первый удар российской армии. Оперативная пауза в действиях российских войск связана с большими потерями и перегруппировкой для подтягивания тылов. Российская армия изменила стратегию действий. После провала попыток окружения Киева и Харькова, российское командование основные усилия сосредоточило на борьбе на коммуникациях и отсечении от Украины Причерономорья и Донбасса. После серии поражений в наземных боях российское комадование стало применять откровенно терористическую тактику, и расстреливает жилые кварталы, убивает гражданское население, которое якобы собралось "денацифицировать". Остановить продвижение российских колонн и сорвать их маневр можно только за счет постоянного давления на их коммуникации. Только применение активной оборонительной тактики на различных направлениях позволит принудить врага к отходу и освобождению нашей земли. Оперативная пауза необходима врагу также для закрепления и восстановления потерь, он также весьма уязвим. Украина по-прежнему превосходит российскую армию в численности, мотивации, боевом духе, однако у врага перевес в мобильности, в числе бронетехники и артиллерии, в авиационном и ракетном вооружении. Ключевым фактором, который предопределяет украинскую победу является сплоченность украинского народа в борьбе. Однако для победы в войне необходима мобилизация, вооружение и подготовка. А это время, которое каждый день сопротивления мы добиваемся дорогой ценой. Работа на победу идет каждую секунду, все украинцы объединены только одним - победить.

Джерело: Telegram-канал Олексія Гончаренка

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