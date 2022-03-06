Війна Росії проти України: як минула ніч у регіонах
В областях фіксували ракетні удари та обстріли
Війна Росії проти України. 6 березня 2022 року станом на 8:00 ситуація в регіонах. Дані обласних військових адміністрацій зібрали у Держспецзвязку.
Херсон
В Херсоні відносно тихо. Відключили мобільний зв'язок.
Житомирщина
Двічі вночі була повітряна тривога. В Коростені внаслідок авіаційного удару зруйновано 10 приватних житлових будинків (1 людина загинула, 5 отримали травми (з них 1 дитина); з підвалу гаража, який охопило полум'я врятували 5 дітей. Удар по місцевій залізниці – пошкоджено тепловоз, 2 електрички, 2 пасажирських вагона.
Овруч – зруйновано 15 приватних житлових будинків. Загиблих та травмованих наразі немає.
Запорізька область
Ніч пройшла відносно спокійно. Жителі Запоріжжя та інших населених пунктів області продовжують готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи укріплення.
Хмельницька область
Удари по аеродрому в Старокостянтинові (2 поранених).
Чернігівщина
Чернігів уночі – постійні повітряні тривоги. Бої на околицях. Бої на київському напрямі.
Полтава
Полтава – спокійно. Повітряні тривоги Лубни, Миргород, зранку і Полтава.
Луганщина
Ніч пройшла більш-менш спокійно. Вчора вдень були потужні обстріли: у прилеглих до Сєвєродонецьку селищах, які тепер відрізані від міста, гуманітарна катастрофа. У Новопскові автоматними чергами розігнали акцію протесту. Знову обстріляли обласну дитячу лікарню. З позитиву: дійшла перша гуманітарна допомога з Чернівецької області. Починає роботу ООН у справах біженців – закупити гуманітарку для Новопскова.
Донеччина
Маріуполь в облозі. Волноваха теж, але з Волновахи і району вчора змогли вивезти близько 400 людей. Сьогодні продовжаться спроби евакуації. Над Краматорськом вчора ввечорі наша ППО збила крилату ракету.
Миколаївщина
Миколаїв. У вечорі обстріл смерчамі. Усі три снаряди вклучили у подвірря приватних будинків. У наслідок обстрілу с.Радісний сад Миколаївського району є загиблі. Також був обстріл ракетами інших сіл Миколаївського району Миколаївської області. В цілому ситуація контрольована
Дніпро
Вночі була одна тривога
Харківщина
Ніч в обласному центрі знову із вибухами: райони Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 Серпня та в центрі Харкова. По області ЗСУ в кількох напрямках перейшли у контрнаступ.
Київщина
Бій в Ірпіні, Гостомелі, Макарові. Переміщення ворога по Бучі, Нємішаєвській громаді. Район Житомирськоі траси залишається найгарячішою точкою.
Закарпаття, Кіровоградщина, Волинь, Тернопіль, Одеса, Чернівці, Івано-Франківськ, Черкаси, Львівщина, Рівненщина, Вінничина – ніч минула спокійно.
Раніше повідомлялося, що з початку вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинуло 52 мирних людей. Ще 267 осіб отримали поранення.
Нагадаємо, в Україні триває 11 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.