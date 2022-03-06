Війна Росії проти України: як минула ніч у регіонах

В областях фіксували ракетні удари та обстріли

Війна Росії проти України. 6 березня 2022 року станом на 8:00 ситуація в регіонах. Дані обласних військових адміністрацій зібрали у Держспецзвязку.

Херсон

В Херсоні відносно тихо. Відключили мобільний зв'язок.

Житомирщина

Двічі вночі була повітряна тривога. В Коростені внаслідок авіаційного удару зруйновано 10 приватних житлових будинків (1 людина загинула, 5 отримали травми (з них 1 дитина); з підвалу гаража, який охопило полум'я врятували 5 дітей. Удар по місцевій залізниці – пошкоджено тепловоз, 2 електрички, 2 пасажирських вагона.

Овруч – зруйновано 15 приватних житлових будинків. Загиблих та травмованих наразі немає.

Запорізька область

Ніч пройшла відносно спокійно. Жителі Запоріжжя та інших населених пунктів області продовжують готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи укріплення.

Хмельницька область

Удари по аеродрому в Старокостянтинові (2 поранених).

Чернігівщина

Чернігів уночі – постійні повітряні тривоги. Бої на околицях. Бої на київському напрямі.

Полтава

Полтава – спокійно. Повітряні тривоги Лубни, Миргород, зранку і Полтава.

Луганщина

Ніч пройшла більш-менш спокійно. Вчора вдень були потужні обстріли: у прилеглих до Сєвєродонецьку селищах, які тепер відрізані від міста, гуманітарна катастрофа. У Новопскові автоматними чергами розігнали акцію протесту. Знову обстріляли обласну дитячу лікарню. З позитиву: дійшла перша гуманітарна допомога з Чернівецької області. Починає роботу ООН у справах біженців – закупити гуманітарку для Новопскова.

Донеччина

Маріуполь в облозі. Волноваха теж, але з Волновахи і району вчора змогли вивезти близько 400 людей. Сьогодні продовжаться спроби евакуації. Над Краматорськом вчора ввечорі наша ППО збила крилату ракету.

Миколаївщина

Миколаїв. У вечорі обстріл смерчамі. Усі три снаряди вклучили у подвірря приватних будинків. У наслідок обстрілу с.Радісний сад Миколаївського району є загиблі. Також був обстріл ракетами інших сіл Миколаївського району Миколаївської області. В цілому ситуація контрольована

Дніпро

Вночі була одна тривога

Харківщина

Ніч в обласному центрі знову із вибухами: райони Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 Серпня та в центрі Харкова. По області ЗСУ в кількох напрямках перейшли у контрнаступ.

Київщина

Бій в Ірпіні, Гостомелі, Макарові. Переміщення ворога по Бучі, Нємішаєвській громаді. Район Житомирськоі траси залишається найгарячішою точкою.

Закарпаття, Кіровоградщина, Волинь, Тернопіль, Одеса, Чернівці, Івано-Франківськ, Черкаси, Львівщина, Рівненщина, Вінничина – ніч минула спокійно.

Раніше повідомлялося, що з початку вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинуло 52 мирних людей. Ще 267 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, в Україні триває 11 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.