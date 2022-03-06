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    Події в Україні

    Війна Росії проти України: як минула ніч у регіонах

    Місто Овруч на Житомирщині зазнало минулої ночі ракетного удару - Війна Росії проти України: як минула ніч у регіонах
    Місто Овруч на Житомирщині зазнало минулої ночі ракетного удару
    фото: ДСНС України

    В областях фіксували ракетні удари та обстріли

    Війна Росії проти України. 6 березня 2022 року станом на 8:00 ситуація в регіонах. Дані обласних військових адміністрацій зібрали у Держспецзвязку.

    Херсон

    В Херсоні відносно тихо. Відключили мобільний зв'язок.

    Житомирщина

    Двічі вночі була повітряна тривога. В Коростені внаслідок авіаційного удару зруйновано 10 приватних житлових будинків (1 людина загинула, 5 отримали травми (з них 1 дитина); з підвалу гаража, який охопило полум'я врятували 5 дітей. Удар по місцевій залізниці – пошкоджено тепловоз, 2 електрички, 2 пасажирських вагона.

    Овруч – зруйновано 15 приватних житлових будинків. Загиблих та травмованих наразі немає.

    Запорізька область

    Ніч пройшла відносно спокійно. Жителі Запоріжжя та інших населених пунктів області продовжують готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи укріплення.

    Хмельницька область

    Удари по аеродрому в Старокостянтинові (2 поранених).

    Чернігівщина

    Чернігів уночі – постійні повітряні тривоги. Бої на околицях. Бої на київському напрямі.

    Полтава

    Полтава – спокійно. Повітряні тривоги Лубни, Миргород, зранку і Полтава.

    Луганщина

    Ніч пройшла більш-менш спокійно. Вчора вдень були потужні обстріли: у прилеглих до Сєвєродонецьку селищах, які тепер відрізані від міста, гуманітарна катастрофа. У Новопскові автоматними чергами розігнали акцію протесту. Знову обстріляли обласну дитячу лікарню. З позитиву: дійшла перша гуманітарна допомога з Чернівецької області. Починає роботу ООН у справах біженців – закупити гуманітарку для Новопскова.

    Донеччина

    Маріуполь в облозі. Волноваха теж, але з Волновахи і району вчора змогли вивезти близько 400 людей. Сьогодні продовжаться спроби евакуації. Над Краматорськом вчора ввечорі наша ППО збила крилату ракету.

    Миколаївщина

    Миколаїв. У вечорі обстріл смерчамі. Усі три снаряди вклучили у подвірря приватних будинків. У наслідок обстрілу с.Радісний сад Миколаївського району є загиблі. Також був обстріл ракетами інших сіл Миколаївського району Миколаївської області. В цілому ситуація контрольована

    Дніпро

    Вночі була одна тривога

    Харківщина

    Ніч в обласному центрі знову із вибухами: райони Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 Серпня та в центрі Харкова. По області ЗСУ в кількох напрямках перейшли у контрнаступ.

    Київщина

    Бій в Ірпіні, Гостомелі, Макарові. Переміщення ворога по Бучі, Нємішаєвській громаді. Район Житомирськоі траси залишається найгарячішою точкою.

    Закарпаття, Кіровоградщина, Волинь, Тернопіль, Одеса, Чернівці, Івано-Франківськ, Черкаси, Львівщина, Рівненщина, Вінничина – ніч минула спокійно.

    Раніше повідомлялося, що з початку вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинуло 52 мирних людей. Ще 267 осіб отримали поранення.

    Нагадаємо, в Україні триває 11 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: Маріуполь Полтава катастрофа Закарпаття Одеса ООН війна Дніпро Чернігівщина УДАР обстріл Харківщина гуманітарна допомога Житомирщина Івано-Франківськ Запорізька область Рівненщина Херсон Чернігів Чернівці
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    Війна Росії проти України: як минула ніч у регіонах