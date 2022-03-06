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    Економіка та фінанси

    МВФ заявив, що війна в Україні серйозно вплине на світову економіку

    До інфляції внаслідок пандемії ще додасться ще чинник військової агресії - МВФ заявив, що війна в Україні серйозно вплине на світову економіку
    До інфляції внаслідок пандемії ще додасться ще чинник військової агресії
    фото з відкритих джерел

    Наслідки вторгнення РФ зачеплять багато країн

    Подальша ескалація конфлікту матиме серйозні наслідки для світової економіки. У МВФ заявили, що наслідки санкцій будуть також поширюватися і на інші країни. Про це повідомляє CNN.

    «Війна і пов'язані з нею санкції також матимуть серйозний вплив на світову економіку», – заявили в МВФ.

    Ціни на енергоносії та пшеницю різко зросли, додавши до наслідків інфляції від пандемії глобальні збої в ланцюжку поставок.

    Влада в усьому світі повинні буде уважно стежити за зростанням цін у своїх країнах, і необхідно проводити політику захисту економічно вразливих домогосподарств.

    «У разі ескалації конфлікту економічний збиток буде ще більш руйнівним», – додали в МВФ.

    Міжнародний валютний фонд заявив в суботу, що вже наступного тижня винесе на розгляд виконавчої ради прохання України про виділення $1,4 млрд в якості надзвичайного фінансування.

    Раніше стало відомо, що МВФ і Світовий банк виділять Україні понад $4 млрд.

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    Теги: МВФ санкції війна ціни фінансування влада
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    МВФ заявив, що війна в Україні серйозно вплине на світову економіку