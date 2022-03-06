МВФ заявив, що війна в Україні серйозно вплине на світову економіку
Наслідки вторгнення РФ зачеплять багато країн
Подальша ескалація конфлікту матиме серйозні наслідки для світової економіки. У МВФ заявили, що наслідки санкцій будуть також поширюватися і на інші країни. Про це повідомляє CNN.
«Війна і пов'язані з нею санкції також матимуть серйозний вплив на світову економіку», – заявили в МВФ.
Ціни на енергоносії та пшеницю різко зросли, додавши до наслідків інфляції від пандемії глобальні збої в ланцюжку поставок.
Влада в усьому світі повинні буде уважно стежити за зростанням цін у своїх країнах, і необхідно проводити політику захисту економічно вразливих домогосподарств.
«У разі ескалації конфлікту економічний збиток буде ще більш руйнівним», – додали в МВФ.
Міжнародний валютний фонд заявив в суботу, що вже наступного тижня винесе на розгляд виконавчої ради прохання України про виділення $1,4 млрд в якості надзвичайного фінансування.
Раніше стало відомо, що МВФ і Світовий банк виділять Україні понад $4 млрд.