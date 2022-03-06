МВФ заявив, що війна в Україні серйозно вплине на світову економіку

До інфляції внаслідок пандемії ще додасться ще чинник військової агресії

Наслідки вторгнення РФ зачеплять багато країн

Подальша ескалація конфлікту матиме серйозні наслідки для світової економіки. У МВФ заявили, що наслідки санкцій будуть також поширюватися і на інші країни. Про це повідомляє CNN.

«Війна і пов'язані з нею санкції також матимуть серйозний вплив на світову економіку», – заявили в МВФ.

Ціни на енергоносії та пшеницю різко зросли, додавши до наслідків інфляції від пандемії глобальні збої в ланцюжку поставок.

Влада в усьому світі повинні буде уважно стежити за зростанням цін у своїх країнах, і необхідно проводити політику захисту економічно вразливих домогосподарств.

«У разі ескалації конфлікту економічний збиток буде ще більш руйнівним», – додали в МВФ.

Міжнародний валютний фонд заявив в суботу, що вже наступного тижня винесе на розгляд виконавчої ради прохання України про виділення $1,4 млрд в якості надзвичайного фінансування.

Раніше стало відомо, що МВФ і Світовий банк виділять Україні понад $4 млрд.

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