Україна звернулась по допомогу до Червоного Хреста у створенні гуманітарних коридорів

За вісім днів війни від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64

Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів, про що Україна і Росія домовились під час другого раунду переговорів у Білорусі. По це йдеться на сайті президента.

«Україна надіслала всі необхідні запити до міжнародних організацій щодо створення спеціальних коридорів для доставки найнеобхіднішого та евакуації цивільного населення. На жаль, до цього не було згоди російської сторони. Сьогоднішні домовленості за результатами другого раунду перемовин України та Росії дають нам обережну надію на те, що ми нарешті зможемо допомогти нашим громадянам», – заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, членкиня Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань Ольга Стефанішина.

За її словами, через постійні обстріли, які здійснюють російські війська, ряд українських міст та сіл опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Наразі тисячі людей потребують термінової евакуації, бо в їхніх містах і селах не вистачає продуктів харчування, води, ліків, немає світла та водопостачання.

За словами радника – уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук, за вісім днів війни від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64.

«Знищені пологові будинки, дитячі садочки, школи. Близько півтора мільйона дітей перебуває на територіях, що потерпають від обстрілів та перебувають в облозі, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги», – повідомила вона.

Українська сторона готова забезпечити вивезення людей та доставку гуманітарних вантажів. ЗСУ гарантують безпечне проходження коридорів. Цього Україна очікує й від російської сторони.

До слова, віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до міжнародних організацій з проханням організувати гуманітарні коридори для жінок, дітей, людей похилого віку тощо. Раніше «Укрзалізниця» просила «Червоний хрест» допомогти з евакуацією людей з Волновахи.