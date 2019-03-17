ДНК-експертиза жертв авіакатастрофи в Ефіопії займе до 6 місяців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через 2 тижні сім'ям загиблих почнуть видачу свідоцтв про смерть

В авіакомпанії Ethiopian Airlines повідомили, що процедура впізнання і ДНК-експертиза останків жертв, які загинули 10 березня в Ефіопії при падінні літака Boeing, триватиме до 6 місяців.

Про це повідомляє Reuters.

Також у компанії повідомили, що сім'ї загиблих зможуть отримати тіла тільки після закінчення процедури впізнання, але при цьому вже через два тижні буде розпочата процедура видачі свідоцтв про смерть.

Міністр транспорту Ефіопії Дагмавит Могес розповіла, ідентифікація жертв буде проводитися у відповідності з міжнародними науковими стандартами, а в процесі також будуть задіяні міжнародні організації, серед яких і Інтерпол.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Гендиректор ефіопської авіакомпанії розповів, що пілоти Boeing 737 Mах перед катастрофою повідомляли про проблеми з управлінням. Глава перевізника також розповів, що чорні скриньки будуть відправлені для аналізу в Європу. У яку саме країну, поки не вирішено остаточно. В якості кандидатів для вивчення бортових самописців розглядалися Франція, Німеччина, Велика Британія, а також Європейське агентство авіаційної безпеки, яке базується в Кельні (Німеччина).

Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737-9 Mах.

У зв’язку з катастрофою літака Boeing 737 Mах в Ефіопії Україна 13 березня оголосила, що призупиняє льотну експлуатацію цих літаків.



