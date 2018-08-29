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    До дитсадків у чергах стоять 46 тисяч дітей

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    До дитсадків у чергах стоять 46 тисяч дітей

    В Україні не вистачає державних дошкільних навчальних закладів

    В Україні 46 тисяч дітей очікують на зарахування до дитячого садочка. Про це УНН повідомили у Міністерстві освіти і науки у відповідь на запит.

    «Станом на 01 серпня 2018 року за оперативними даними із регіонів черга на зарахування в заклади дошкільної освіти становить 46 тисяч дітей», — розповіли у міністерстві.

    Найбільша черга на влаштування дітей до дитсадків у Львівській області — 4 200 дітей, Рівненській — 3 468 та у Києві — 3 495 дітей. Велика кількість закладів дошкільної освіти, особливо у великих містах України, працюють зі значним перевантаженням.

    У МОН зауважили, що однією із причин виникнення черг до дитячих садочків є недостатня мережа цих закладів.

    «У 90-х роках, коли в Україні народжуваність значно впала, багато будівель садочків було передано в оренду, заморожено будівництво нових закладів, багато приміщень прийшли у занепад», — пояснили освітяни.

     

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