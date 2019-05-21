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    До ГПУ надійшли заяви клієнтів адвоката Трампа проти Коломойського

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    <span>На фото: Ігор Фруман (л), Лев Парнас, Дональд Трамп і Рудольф Джуліані</span> - До ГПУ надійшли заяви клієнтів адвоката Трампа проти Коломойського
    На фото: Ігор Фруман (л), Лев Парнас, Дональд Трамп і Рудольф Джуліані

    Рішення про відкриття кримінального провадження повинне ухвалити Державне бюро розслідувань

    До Генеральної прокуратури України надійшли заяви від американців Ігоря Фрумана і Льва Парнаса про погрози з боку олігарха Ігоря Коломойського.

    Про це заявила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

    «Так, до нас зайшла вчора така заява до громадської приймальні», — сказала вона.

    За її словами, до ГПУ подано копію заяви, оскільки рішення про відкриття кримінального провадження ухвалює Державне бюро розслідувань. Своєю чергою ГПУ в цій справі виступає в ролі процесуального керівника.

    У ДБР повідомили, що на даний момент до них не надходила така заява. У Нацполіції поки не прокоментували це питання.

    Нагадаємо, громадяни Сполучених Штатів Америки Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами особистого адвоката американського президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, написали заяву українським правоохоронцям на Ігоря Коломойського.

    Нагадаємо, 17 травня в інтерв’ю програмі «Схеми» Коломойський назвав аферистами двох американців – Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, які «збирають з людей гроші», прикриваючись зв’язками з Джуліані.

    Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обурений тим, що олігарх Ігор Коломойський по приїзді в Україну погрожував двом американським громадянам.

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    Джерело: Ліга.net

    США Державне бюро розслідувань Марі Йованович
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