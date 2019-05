Адвокат Трампа поцікавився, чи арештують Коломойського за погрози американцям

Джуліані обурений тим, що олігарх Ігор Коломойський після приїзду до України погрожував двом американським громадянам

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обурений тим, що олігарх Ігор Коломойський по приїзді в Україну погрожував двом американським громадянам.

Про це він написав у суботу в Twitter, коментуючи інформацію про повернення Коломойського в Україну.

«Щойно він повернувся, він погрожував двом американським громадянам. Представники Коломойського і вороги президента Трампа консультують новообраного президента. Чи буде він заарештований?», - написав Джуліані.

https://t.co/eQzxc3wfDP via @NYTimes As soon as he returned he threatened two American citizens. Koloimoisky’s representatives and enemies of Pres. Trump are advising Pres.-elect. Will he be arrested?