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    Адвокат Трампа поцікавився, чи арештують Коломойського за погрози американцям

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    Особистий&nbsp;адвокат президента США Рудольф Джуліані - Адвокат Трампа поцікавився, чи арештують Коломойського за погрози американцям
    Особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані

    Джуліані обурений тим, що олігарх Ігор Коломойський після приїзду до України погрожував двом американським громадянам

    Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обурений тим, що олігарх Ігор Коломойський по приїзді в Україну погрожував двом американським громадянам.

    Про це він написав у суботу в Twitter, коментуючи інформацію про повернення Коломойського в Україну.

    «Щойно він повернувся, він погрожував двом американським громадянам. Представники Коломойського і вороги президента Трампа консультують новообраного президента. Чи буде він заарештований?», - написав Джуліані.

    Нагадаємо, 17 травня в інтерв’ю програмі «Схеми» Коломойський назвав аферистами двох американців – Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, які «збирають з людей гроші», прикриваючись зв’язками з Джуліані.

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