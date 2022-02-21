До кінця 2023 року всі роботи в Музеї Революції Гідності мають бути завершені – Офіс президента

На найнижчому поверсі будівлі розмістять «Йолку»

Будівництво Музею Революції Гідності розпочнеться восени 2022 року та завершиться до кінця 2023 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко у своєму Facebook.

Візуалізація проекту

За його словами, у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» вже влітку розпочнуться підготовчі роботи на ділянці, щодо якої немає арештів, а восени – будівельні роботи, які мають бути завершені до кінця 2023 року.

«Такі строки визначив президент України Володимир Зеленський», – написав Тимошенко.

Нарада з президентом

Він також зазначив, що вже проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації.

Вхід до основної експозиції Музею планують зробити через оглядовий майданчик з видом на Хрещатик та Майдан Незалежності. На найнижчому поверсі будівлі розмістять «Йолку» заввишки близько 5 метрів. Основну частину лівого крила охопить Дім Свободи, поруч із яким облаштують Дитячий музей. На першому підземному рівні Музею, окрім технічних приміщень та фондосховища, розмістять кімнати дослідницького центру та велику залу-лекторій, розраховану на 500-600 місць.

Карта майбутнього проекту

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році у межах програми Володимира Зеленського буде відкрито 715 інфраструктурних об’єктів у 24 областях України.