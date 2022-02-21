Андрій Макаревич нагадав росіянам, за чиї гроші Путін воює з Україною

Музикант має своє бачення дій Кремля

Російський музикант Андрій Макаревич на своїй сторінці у Facebook поставив риторичне питання до очільника РФ Володимира Путіна.

«Наш президент останніми днями красиво розподіляє мільярди – на навчання, на біженців... Він не забув, що це наші гроші?», – написав він.

Як відомо, Росія виділила п'ять мільярдів рублів для «евакуйованих» з окупованого Донбасу.

Нагадаємо, раніше Макаревич різко висловився про ситуацію щодо російської агресії.

«І ось що я не можу зрозуміти – як ми це все терпимо? – обурився Макаревич. – Нас посварили з усім цивілізованим світом, нас поставили на межу війни, від нашого обличчя цьому світу хамлять, нам брешуть, водять за носа, від законів не залишилося навіть видимості – навіщо? – людину зараз можна судити прямо в колонії (швидше за все, йдеться про Олексія Навального, який перебуває в ув'язненні – ред.), щоб двічі не вставати, кожен, хто заїкнувся про вільні вибори – вже терорист, а правити нами, мабуть, збираються вічно – нормально, терпимо. Подобається? Ой, я знаю, що мені зараз прилетить: а сам? Не подобається – валіза-вокзал-Ізраїль! І сам терплю. З колосальною працею».