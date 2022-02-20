Розвал Росії, поразка, смерть: свіжий прогноз для Путіна від карпатських мольфарів

«Якщо Путін нападе на Україну, то дуже пожалкує»

Крах Росії, особисті неприємності і навіть смерть. Усе це карпатські мольфари пророкують президенту сусідньої держави у випадку нападу на Україну. Про перемогу Росії у цій війні навіть не йдеться, впевнені гірські віщуни, передає у своєму сюжеті телеканал «Галичина».

86-річна Марія – знана у високогір’ї віщунка. Майбутнє передбачає за шматочком воску.

«Якщо Путін нападе на Україну, то дуже пожалкує. Він цю війну не виграє і до кінця року може теж загинути», – каже Марія.

Віщун Іван на прізвисько Довбуш також не передбачає для Путіна нічого хорошого: «Йому не варто нападати, він як нападе, його чекає смерть в Україні, позорна смерть».

Дії ж Володимира Путіна приведуть до розвалу Росії, упевнений Іван.

Слова мольфара Івана підтверджують і карти віщунки Калини. І вона теж запевняє – на Україну краще не нападати.

«Недобре йому падає. Всякі якісь казуси будуть», – каже Калина.

Раніше карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські розповіла – у президента Росії Володимира Путіна давно виявили серйозне онкологічне захворювання, але його «заряджають» люди, які мають магічні здібності.

Також радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець розповів, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, хворіє на рак. Зараз він підтримує здоров'я за допомогою терапії.

Нагадаємо, Швець також розповів, що президент Росії Володимир Путін боїться свого найближчого оточення, у якого в розпорядженні є і «Новачок», й інші речі. Тому він дуже часто з собою на публічні заходи та зустрічі носить закриту чашку.

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